Известная украинская певица Наташа Королева показала странный образ в Инстаграм

На ролике Наташа показала только свое лицо. Хвост у нее был завязан в узел, а образ дополнила Королева медицинской маской, если ее можно так назвать. На кадрах видно множество украшений на самой маске. Как оказалось, защитное приспособление было сделано известным дизайнером Татьяной Мельник. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера Татьяны Мельник. Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз - Красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом , не унываем !!! С любовью Ваша Наташа!!!", - написала Наташа.

"Наташа - красавица! Чёрная маска - сверкающие глаза", "Как я раньше не догадалась так сделать все модницы Нур-Султана бы щас у меня их покупали", "Ну ни к чему показывать Наташа красоту ,я в маске работаю так как я медработник , Франция закрыта люди сидят дома , зря ты так", "Не смешно, люди страдают", "Наташа, вам бесподобно идут собранные в пучок волосы!!!", "Во всех нарядах ты, душенька, хороша!", "Все , пошла себе тоже такую делать".

Ранее мы сообщали, что скандально-известная певица Наташа Королева отправилась выступать в Европу, не боясь коронавируса.

Россиян такое решение артистки разозлило, люди побаиваются, что именно из-за Королевой и такие «бесстрашных» артистов, как она, в РФ могут участиться случаи заражения опасной инфекцией.

Певица опубликовала кадры, где красуется без макияжа и, вероятно, «под» популярным в сети фильтром, на записи Наташа говорит о турне по Германии и приглашает всех прийти на ее концерты. Тут же артистка добавила:

Напомним, бесстыдник Тарзан устроил жаркое шоу и показал, за что его любит Королева

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