46-летняя российская певица Наташа Королева зажгла на танцполе с женой Владимира Винокура Тамарой

Видео с корпоратива звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Точнее, сделала перепост со страницы известного композитора Игоря Крутого.

На смонтированном ролике попеременно показывают Николая Баскова и Филиппа Киркорова, которые поют песню и смешно танцуют. Судя по всему, они выступают на чьем-то празднике. Вторая часть ролика посвящена Наташе и 67-летней актрисе Тамаре Винокур, которые устроили горячие танцы на танцполе.

«В первый день весны всем хочется петь и танцевать. Объявляю конкурс "Мартовские пляски". Участвуют две танцевальные пары - Филипп Киркоров/Николай Басков под номером 1, и Наташа Королёва/Тамара Винокур под номером 2», - написал Крутой.

Он предложил своим поклонникам оценить танцы по всем критериям и написать, кто им понравился больше. Менее чем за день видео на странице Крутого посмотрели 190 тысяч раз, а видео Королевой - более 70 тысяч раз.

Знаменитости и поклонники не скупились на похвалу.

«Люблю людей не взирая ни на что умеющих создать праздник для себя и для всех», «Ну конечно же Наташа и Тамара», «Где Наташа - там всегда высшая оценка! Не сравнится никто! Суперская! Обожаю!», «Наташа, на тебя смотреть можно бесконечно», «А пара Басков и Киркоров не только видимо в рекламах спелись))))», «Все молодцы. Каждый хорош по-своему. Ничья. Победила дружба», - пишут пользователи сети.

Сам Киркоров тоже не смолчал, написав: «Господи». Российская телеведущая Эвелина Бледанс написала: «Наташа лучшая», а звезда «Дом-2» Виктория Боня поставила смайлы в виде огоньков. Где был муж Королевой Тарзан во время танцев неизвестно.

Ранее мы писали, что Наташа Королева поделилась отфотошопленным кадром. Королева "прицепила" голову Тарзана к другой картинке с толстым мужчиной, который разлегся в трусах и носках на диване. Получилось, будто бы это Тарзан оброс десятками лишних килограммов.

Напомним, что Наташа Королева поразила откровением о сыне, звездные родители не помеха: «Я знаю, что он…».

Как сообщала Politeka, мама Тарзана пришла в ужас от гламурной Наташи Королевой: "Хваталась за сердце".

Также Politeka писала, что Наташа Королева без стыда показала, чем покорила Тарзана: «18-летние позавидуют», жаркие кадры.