View this post on Instagram

В первый день весны всем хочется петь и танцевать. Объявляю конкурс "Мартовские пляски" 😀💃🕺Участвуют две танцевальные пары - Филипп Киркоров/Николай Басков под момером 1, и Наташа Королёва/Тамара Винокур под номером 2. Предлагаю сравнить этих бальников по всем критериям: креатив, пластика, художественный образ, хореография, артистизм, техника исполнения, ритмичность, синхронность, оригинальность концепции и рисунок танца. 😂😂😂 Жду оценок строгого, но справедливого жюри! Всем отличного настроения и хорошей рабочей недели! #филиппкиркоров #николайбасков #наташакоролёва #тамаравинокур #танцы #мартовскиепляски #конкурс #хореография #хорошеенастроение