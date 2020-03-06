Российский шоумен и стриптизер Сергей Глушко, более известный публике как Тарзан, анонсировал свое появление в эфире популярного шоу

Видео-анонс он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На ролике Тарзан одет в необычный гольф с принтом запчастей. Он настолько облегает фигуру Тарзана, что прекрасно видно все его мышцы. Артист широко улыбается и крутится вокруг себя подпрыгивая.

«8 го жду всех в Вегасе, а пока....продолжаем веселиться», - отметил Тарзан.

Судя по анонсу, артист появится в выпуске «Comedy Club». За час ролик Тарзана посмотрели почти 2,5 тысячи раз. Поклонникам очень понравилось видео со звездой.

«Как всегда, супер», «Красотища то какая», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Тарзан уже появлялся в этом костюме. Он опубликовал его полную версию (со штанами) у себя в Инстаграме, подписав снимок «Киберорганизм». Некоторые тогда обратили внимание, что костюм Глушко чем-то похож на костюм российской певицы Лолиты, в котором она появлялась на публике. Но, похоже, Тарзану плевать на критику, раз он решил надеть этот костюм на шоу.

Ранее мы писали, что жена Тарзана, певица украинского происхождения Наташа Королева не смогла сдержать гордости за своего мужа и поделилась снимком с ним. На своей странице в Instagram она показала кадры со съемок программы «Вечерний Ургант», в которой снимался Тарзан. Королева выбрала фото, на которых Ургант и Тарзан позируют в смешных фартуках, но без штанов.

Добавим, что помимо своего собственного «Тарзан-шоу» сегодня муж Королевой активно снимается в различных шоу и передачах. Например, недавно он появился на шоу «Звезды сошлись» со своим старшим братом. Тарзан также рассказал, как он познакомился с Наташей.

Напомним, что Тарзан похвастался интимными шалостями с Королевой на публике, пикантные кадры: "Ничего себе!".

Как сообщала Politeka, Тарзан пикантно оголился и выставил напоказ свою мощную харизму: "Ух, Королевой повезло".

Также Politeka писала, что Тарзан распахнул халат и показал, чем покорил Королеву: "Хоть бы жену не...".