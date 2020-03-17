Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав спільне фото з дітьми в Instagram

На фото Філіп позує в джинсах і светрі або чомусь подібному. Він присів на стілець, а руками обіймає своїх дітей - хлопчика і дівчинку. Вони були в жовтих пухнастих жилетах. Фото вийшло дуже яскравим і ніжним, можна сказати - сімейним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто врятує Світ? Звичайно, любов. Ну а кожен поворот життя - черговий привід зупиниться", - написав Філіп під кадром.

"найкращий тато!", "Любов сильніша за страх", "Це точно! Любові вам величезною!", "Які гарні діти....звичайно є в кого", "Які у вас гарні діти, Фі".

Раніше ми повідомляли, що російський співак Філіп Кіркоров виховує 8-річну дочку Аллу-Вікторію і 7-річного сина Мартіна-Христина.

Варто відзначити, що хлопчик росте справжнім красенем, у нього вже є власний аккаунт в Instagram, де він і ділиться періодично яскравими фото. Однак, швидше за все, вся ця активна життя дітей у соцмережах транслюється самим Філіпом.

Так на новому фото, син Кіркорова з'явився в стильному костюмчику і життєствердною обстановці - на фото жовтих стін студії. Хлопчина позував у квітчастій, ніби з різних клаптиків, піджаку, джінсиках і кедах. При цьому зірковий нащадок впевнено дивився в об'єктив камери, сидячи на пуфику.

Повідомлялося, що відомий російський співак Філіп Кіркоров показав кохану-красуню і привітав її зі святом.

«моя Душа рідна, з днем народження тебе, @djkatyaguseva ❤️ Радий, що зі мною є поруч людина, з яким дивимося в одному напрямку... Ми завжди з тобою на одній хвилі💯 Нехай твоя життєва енергія, нові ідеї, бажання б'ють ключем! А я завжди поруч💥», - йдеться в повідомленні.

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