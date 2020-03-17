Популярна українська телеведуча Оля Фреймут розповіла, як буде переживати карантин через коронавіруса Covid-19

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«У нас немає імунітету не лише на вірус, але і на часи, які ми переживаємо. Життя на паузі. Зараз важливо залишатися спокійним, адже паніка така заразна. Я вибрала для себе «метод лебедя». Цей птах пливе собі спокійно плесами річок і озер, високо тримаючи голову на гордої шиї. Та не кожен замислюється, як йому важко перебирати лапками під водою. Тривожні дні обов'язково відбудуться, але як ми поведемо себе у важкий час, стане предметом гордості або жалю і розчарування в собі в майбутньому... Цей карантин-прекрасна можливість зріднитися, подумати про тих, хто поруч, протестить в собі людяність. Бажаю нам усім здоров'я», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Фреймут позує в білосніжному вбранні, який доповнює елегантний макіяж.

«красуня», «бомба», «неймовірна», «супер», «ідеальний вигляд. Так тримати!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що телеведуча Ольга Фреймут, яка любить повчати людей, на цей раз поділилася секретами свого успіху. На своїй сторінці в Instagram відома ведуча та автор книг по етикету Ольга Фреймут часто ділиться з шанувальниками радами.

На цей раз вона розповіла про правила поведінки, які допомагають їй справити вигідне враження при знайомстві з людьми і тут же підкорити їх.

Крім того вона розмістила фотографію, на якій попозувала в класичному вбранні. Фреймут постала в чорних брюках і білій блузі, а свій образ доповнила яскраво-червоними губами і укладанням.

Нагадаємо, Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця.

А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут стратила сором і здивувала екстремальних декольте.

Також Politeka писала, що змарніла Фреймут вразила зовнішнім виглядом на сімейних фото.