Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва порадувала шанувальників відвертим знімком на вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram артистки.
«Чому мало нових ню фотосесій?» - цікавиться один з шанувальників.
У відповідь на це Астаф'єва показала нескромне знімок з ковдрою, яка відкинула і, як виявилося – співачка повністю без білизни. Пікантні місця артистки прикриває напис «Треба» - означає вмирати».
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Ця індійська мудрість говорить, що робити що-небудь потрібно тільки по своїй волі. Інакше це лише «вбиває» тебе.
Крім того, вказано авторство знімка. Як виявилося, воно належить ведучою популярного шоу «Топ-модель по-українськи» Соні Плакидюк.
Проте інші шанувальники Астаф'євої залишилися без права що-небудь сказати – фотографією співачка поділилася в Сторіс.
До цього ми писали, що зірка Playboy Даша Астаф'єва показала свою жіночну фігуру у відвертому вбранні.
Дивлячись на таку фігуристу красуню-артистку, пишуть шанувальники Даші, у багатьох чоловіків напевно не на жарт розігралася фантазія. Даша настільки хороша, відкрито захоплюються її фоловерів в коментарях, що просто немає слів, щоб передати наскільки. Хтось навіть назвав модель і виконавицю "Мрією".
Так на нових опублікованих студійних кадрах Даша Астаф'єва здалася в блискучому у всіх сенсах слова корсеті з то перлів, то декорованого якимись камінцями, вона була у панчохах або колготи, чи варто говорити про значний декольте, взуття на підборах і яскравому макіяжі.
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачаними формами.
Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.