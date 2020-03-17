Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева порадовала поклонников откровенным снимком на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram артистки.

«Почему мало новых ню фотосессий?» - интересуется один из поклонников.

В ответ на это Астафьева показала нескромный снимок с одеялом, которое откинула и, как оказалось – певица полностью без белья. Пикантные места артистки прикрывает надпись «Надо» - значит умирать».

Эта индийская мудрость гласит, что делать что-либо нужно только по своей воле. Иначе это лишь «убивает» тебя.

Кроме того, указано и авторство снимка. Как оказалось, оно принадлежит ведущей популярного шоу «Топ-модель по-украински» Соне Плакидюк.

Однако другие поклонники Астафьевой остались без права что-либо сказать – фотографией певица поделилась в Сторис.

До этого мы писали, что звезда Playboy Даша Астафьева показала свою женственную фигуру в откровенном наряде.

Глядя на такую фигуристую красавицу-артистку, пишут поклонники Даши, у многих мужчин наверняка не на шутку разыгралась фантазия. Даша настолько хороша, открыто восхищаются ее фолловеры в комментариях, что просто нет слов, чтобы передать насколько. Кто-то даже назвал модель и исполнительницу "Мечтой".

Так на новых опубликованных студийных кадрах Даша Астафьева показалась в блестящем во всех смыслах слова корсете из то ли жемчуга, то ли декорированного какими-то камнями, она была в чулках или колготах, стоит ли говорить о внушительном декольте, обуви на каблуке и ярком макияже.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек.

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накачанными формами.

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.