Зірка Голлівуду Стюарт Уітман пішов з життя у віці 92 років

Про це пише Politeka.net.

За інформацією журналістів, останні роки Стюарт Уітман бився з онкологічним захворюванням.

Не так давно медики діагностували у американського актора рак шкіри, але хвороба виявилася сильнішою. Дата офіційної церемонії прощання поки не повідомлялася.

Як відомо, Стюарт Уітман користувався величезною популярністю в період з 1960-1980 роки, а за свою кар'єру він примудрився знятися в більш ніж 100 фільмах і серіалах.

Варто відзначити, що свою першу роль Стюарт отримав у далекому 1951 році. То був культовий фільм «День, коли Земля зупинилася». Але роль була настільки маленькою, що прізвище дебютанта навіть не показали в титрах.

Прорив в Голлівуді стався через 10 років, коли він зіграв у кримінальній драмі «Мітка». За цю роботу Стюарта номінували на премію «Оскар». Потім були помітні ролі в фільмах, які тепер є класикою Голлівуду — вестерн «Команчерос» з Джоном Уейном, військова драма «Найдовший день», комедія «Повітряні пригоди».

Раніше ми повідомляли про те, що відомий російський актор Микола Тонський раптово пішов з життя у віці 51 року. Відомо, що тіло актора без ознак життя виявили в його власній квартирі в Москві.

Кілька років тому він потрапив в серйозну автокатастрофу, після якої так і не зміг повністю відновитися.

Популярність Микола Тонський набув після того, як зіграв у фільмах «Особливості національної лазні» і «Шоу-бій», а також виконав головну роль в комедії Віктора Волкова «Триста років потому».

Нагадаємо, актрису, яка підміняла Ніколь Кідман, вбили прямо у будинки.

Як повідомляла Politeka, померла актриса, яка зіграла в культовому серіалі з Сарою Джесікою Паркер.

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