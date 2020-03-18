Звезда Голливуда Стюарт Уитман ушел из жизни в возрасте 92 лет

Об этом пишет Politeka.net.

По информации журналистов, последние годы Стюарт Уитман сражался с онкологическим заболеванием.

Не так давно медики диагностировали у американского актера рак кожи, но болезнь оказалась сильнее. Дата официальной церемонии прощания пока не сообщалась.

Как известно, Стюарт Уитман пользовался огромной популярностью в период с 1960-1980 года, а за свою карьеру он умудрился сняться в более чем 100 фильмах и сериалах.

Стоит отметить, что свою первую роль Стюарт получил в далеком 1951 году. то был культовый фильм «День, когда Земля остановилась». Но роль была настолько маленькой, что фамилию дебютанта даже не показали в титрах.

Прорыв в Голливуде произошел через 10 лет, когда он сыграл в криминальной драме «Метка». За эту работу Стюарта номинировали на премию «Оскар». Затем последовали заметные роли в фильмах, которые теперь являются классикой Голливуда — вестерн «Команчерос» с Джоном Уэйном, военная драма «Самый длинный день», комедия «Воздушные приключения».

Ранее мы также сообщали о том, что известный российский актер Николай Тонский внезапно ушел из жизни в возрасте 51 года. Известно, что тело актера без признаков жизни обнаружили в его собственной квартире в Москве.

Несколько лет назад он попал в серьезную автокатастрофу, после которой так и не смог полностью восстановиться.

Популярность Николай Тонский приобрел после того, как сыграл в фильмах «Особенности национальной бани» и «Шоу-бой», а также исполнил главную роль в комедии Виктора Волкова «Триста лет спустя».

Напомним, актрису, подменявшую Николь Кидман, убили прямо у дома.

Как сообщала Politeka, умерла актриса, сыгравшая в культовом сериале с Сарой Джессикой Паркер.

Также Politeka писала, что ушла из жизни известная актриса, Голливуд скорбит: сериалы с ней стали культовыми.