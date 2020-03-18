Настя показала, як тренується в залі рано вранці

Популярна українська співачка Настя Каменських показала себе в стильному спортивному костюмі після тренування

Настя фактично кожен день відправляється на утренню пробіжку, займається йогою вдома і з'являється з Потапом на заняттях з тренером, про що досить часто повідомляє в Instagram, пише Рoliteka.net.

Сьогодні зірка вирішила не тільки показати себе в стильному спортивному костюмі, що складається з топа і обтягуючих лосин, але ще і заявила про намір провести повну онлайн-тренування для своїх шанувальників.

Таким чином зірка хоче залучити більше людей до спорту і не дає собі нудьгувати під час вимушеного відпочинку на карантині.

«Зараз нам з вами треба бути дуже обережними. У період карантину ми набагато більше часу стали проводити вдома, спортзали закрилися, а нашим єдиним можливим розвагою поза домом стала покупка їжі 🙈

Але організму потрібно витрачати накопичені від їжі калорії, інакше вони підуть у запаси на наших животиках, руках, ногах, стегнах. Тим більше, скоро потеплішає і одяг не зможе приховати якісь похибки фігури.

Я вирішила мотивувати вас не тільки словами, але й особистим прикладом і підтримкою, тому завтра організовую нашу спільну ранкове тренування! Адже разом набагато легше і приємніше займатися 🤗

І до речі, вранці організм швидше переходить в режим жироспалювання, тому виконання вправ буде ефективніше. Так що сьогодні лягаємо спати вчасно, а завтра зустрічаємося в 9:00 в прямому ефірі на моїй сторінці! Хто зі мною? 😉», – написала Настя.

До цього Настя Каменських зробила несподіваний приємний сюрприз шанувальникам. Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram створеним нею плейлистом з позитивними треками. Запальні ритми, на думку Насті, дозволять фанатам відволіктися від паніки через спалах небезпечного вірусу COVID-19 і карантину.

Так, Каменських розбурхала новим фото, на якому постала в спокусливому образі. На красуні білий мереживний корсет, такого ж кольору штани-кльош з оригінальним чорним доповненням. Заради ефектного кадру, Настя зігнулася в чарівною позі, змусивши шанувальників схопитися за серце. Волосся Настя зібрала в хвіст і незвичайну косичку, а також завдала яскравий макіяж.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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