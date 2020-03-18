Популярная украинская певица Настя Каменских показала себя в стильном спортивном костюме после тренировки

Настя фактически каждый день отправляется на утренню пробежку, занимается дома йогой и появляется с Потапом на занятиях с тренером, о чем довольно часто сообщает в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Сегодня звезда решила не только показать себя в стильном спортивном костюме, состоящем из топа и обтягивающих лосин, но еще и заявила о намерении провести полную онлайн-тренировку для своих поклонников.

Таким образом звезда хочет привлечь больше людей к спорту и не дает себе скучать во время вынужденного отдыха на карантине.

«Сейчас нам с вами нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды 🙈

Но организму нужно тратить накопленные от еды калории, иначе они уйдут в запасы на наших животиках, руках, ногах, бёдрах. Тем более, скоро потеплеет и одежда не сможет скрыть какие-то погрешности фигуры.

Я решила мотивировать вас не только словами, но и личным примером и поддержкой, поэтому завтра организовываю нашу совместную утреннюю тренировку! Ведь вместе намного легче и приятнее заниматься 🤗

И кстати, утром организм быстрее переходит в режим жиросжигания, поэтому выполнение упражнений будет эффективней. Так что сегодня ложимся спать вовремя, а завтра встречаемся в 9:00 в прямом эфире на моей странице! Кто со мной? 😉», – написала Настя.

До этого Настя Каменских сделала неожиданный приятный сюрприз поклонникам. Артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм созданным ею плейлистом с позитивными треками. Зажигательные ритмы, по мнению Насти, позволят фанатам отвлечься от паники из-за вспышки опасного вируса COVID-19 и карантина.

Так, Каменских взбудоражила новым фото, на котором предстала в соблазнительном образе. На красотке кружевной белый корсет, такого же цвета штаны-клеш с оригинальным черным дополнением. Ради эффектного кадра, Настя изогнулась в пленительной позе, заставив поклонников схватиться за сердце. Волосы Настя собрала в хвост и необычную косичку, а также нанесла яркий макияж.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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