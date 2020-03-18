Слава розповіла, чим займатиметься з дітьми під час ізоляції

Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, що збирається захопити своїх дітей на час карантину

Після того, як стало відомо про масове закриття суспільно-культурних закладів, Слава залишилася вдома з дітками на карантині. З цього приводу зірка вирішила виставити в соціальній мережі Instagram пост, в якому розповіла про те, як збирається розважити своїх дітей під час ізоляції вдома, інформує Рoliteka.net.

Так, артистка представила фото, на якому позувала з маленьким сином Леоном. Обидва були в масках і теплої весняної одязі. У посаді артистка висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19:

«Рекомендації мами-артистки, є багато творчості і хендмейду😅

1️⃣ Кулінарія🍪

Я виписала список улюблених ласощів своїх молодшеньких, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в меню: желешки, лолі-попс, морозиво, кольорові бутерброди. Загалом, у хід пішла запрещенка😂

2️⃣ Fasion з травень профешн🎽

Будемо декорувати старі мамині футболки! Все, що однотонне, скоро стане віп-лакшері зі стразами, паєтками, веселками. Кілька тюбиків фарби, пара білих футболок і на півдня ми зайняті.

3️⃣ Домашні рослини 🌱

Давно не доходили руки пересадити вазони — хочу організувати бригаду з трьох👩‍👧‍👦 Будемо поливати, підвертати, берегти, читати про рослини. Ще подумую посадити вдома авокадо з кісточки, прям дуже цікаво.

4️⃣ Слаймы🧃

Змивки вже купила заздалегідь, вчуся на своїх помилках. Скачала кілька рецептур, якщо у вас є перевірені, діліться у коментарях⬇️⬇️⬇️

5️⃣ Концерти і дискотеки💃🏼

Леон у нас не з шоу-бізнесу, а от з Лаурою плануємо влаштувати шоу пояскравіше Мадонни😂 Репертуар стабільний — передався генетично. Цю любов не перемогти❣️

Також будемо трохи вчитися, ментальну арифметику ніхто не відміняв😂 Але поки настрій розважальне, до освітнього повернемося через кілька днів))».

До цього Слава вирішила показати себе в захисній від вірусу масці, позуючи в ліфті перед дзеркалом. При цьому в підписі артистка розповіла, про те, що хоч і не привествует паніку, пов'язану з купівлею масок і продуктів, вона все ж "накупила гречки".

Після зірка написала кілька мотивуючих слів на адресу прихильників, щоб ті тримали себе в руках і вірили в краще:

«Я не боягуз , але крупи накупила )))) а якщо без жартів , то бережи себе сам!!!! Плани на вечір подивитися фільм «зараження» 2011 року 😬 і «Сімпсони в кіно» та ви гляньте ! І ще ми всіх переможемо! Охоронятися в даний період часу потрібно особливим способом ! Не лінуйтеся 🙏🏼 бережіть себе і близьких ❤️😘 і порадьте що подивитися ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавірус #covid_19», – пише Слава під новим постом.

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