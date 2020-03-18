Відома співачка Тіна Кароль після інтерв'ю на українському телеканалі показала сина

Артистка не так давно розповіла про те, що змушена була забрати свого єдиного сина Веніаміна з Лондона. Хлопчик там навчається вже не перший рік, проте із-за коронавіруса навчання було припинене у багатьох містах, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз в розділі Сторі зірка показала, як її син Веніамін відпочиває вдома після повернення додому. Хлопчик позував на кріслі, сидячи в білій майці і в окулярах, злегка похитуючись і попевая на пісню, яку слухав. Зазначимо, Веніамін прослуховував якраз нову пісню свій мами, плескаючи руками в такт.

Схоже, зірка дуже рада несподіваного відпустки, який проведе з сином. Зірка бачить хлопчика досить рідко, адже він навчається в іншій країні. Зазначимо, зараз з-за вірусу зірка спілкується з колегами по відеозв'язку, призупинила свої проекти і скасувала концертні тури.

Розповідаючи про те, чим займеться на час відпочинку з сином, вона розповіла, що їм «є чим зайнятися, він добре знає англійську, французьку, трохи мене подучит, а я його підтягну в музиці»

Раніше Тіна Кароль показала стильний образ, який використовувала для однієї з найпопулярніших пісень під час останнього концерту. Артистка вирішила з'явитися в стильному супер-короткому комбінезоні, дуже схожому на боді

У розділі Сторі Instagram співачка вирішила показати кілька провокаційних кадрів. зроблених під час свого виступу з молодими танцюристами.

Співачка з'явилася спочатку в оверсайз піджаку, під яким була прихована основна частина її вбрання, а вже після, під час танцювальної зв'язки, Тіна залишилася в одному яскраво-зеленому комбінезоні з кишеньками і дрібними ґудзиками посередині.

Відзначимо, цей наряд був не єдиним, який Тіна представила на виступі - зірка за концерт змінила безліч образів. Нагадаємо, оскільки фото Кароль показала в спеціальному розділі Instagram, шанувальники прокоментувати побачене не змогли.

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