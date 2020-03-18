Известная певица Тина Кароль после интервью на украинском телеканале показала сына
Артистка не так давно рассказала о том, что вынуждена была забрать своего единственного сына Вениамина из Лондона. Мальчик там обучается уже не первый год, однако из-за коронавируса обучение было приостановлено во многих городах, сообщает Politeka.
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Так, в этот раз в разделе Стори звезда показала, как ее сын Вениамин отдыхает дома после возвращения домой. Мальчик позировал на кресле, сидя в белой майке и в очках, слегка покачиваясь и попевая на песню, которую слушал. Отметим, Вениамин прослушивал как раз новую песню свой мамы, похлопывая руками в такт.
Похоже, звезда очень рада неожиданному отпуску, который проведет с сыном. Звезда видит мальчика довольно редко, ведь он учится в другой стране. Отметим, сейчас из-за вируса звезда общается с коллегами по видеосвязи, приостановила свои проекты и отменила концертные туры.
Рассказывая о том, чем займется на время отдыха с сыном, она рассказала, что им «есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну в музыке»
Ранее Тина Кароль показала стильный образ, который использовала для одной из самых популярных песен во время последнего концерта. Артистка решила появиться в стильном супер-коротком комбинезоне, очень похожем на боди
В разделе Стори в Инстаграм певица решила показать несколько провокационных кадров. сделанных во время своего выступления с молодыми танцорами.
Певица появилась сначала в оверсайз пиджаке, под которым была скрыта основная часть ее наряда, а уже после, во время танцевальной связки, Тина осталась в одном ярко-зеленом комбинезоне с кармашками и мелкими пуговками посередине.
Отметим, данный наряд был не единственным, который Тина представила на выступлении - звезда за концерт сменила множество образов. Напомним, поскольку фото Кароль показала в специальном разделе Инстаграм, поклонники прокомментировать увиденное не смогли.
Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте
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