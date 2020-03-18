Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала серію провокаційних кадрів, відповідаючи на запитання шанувальників

Даша - активний користувач соціальних мереж, тому намагається щодня поповнювати стрічку Instagram новими кадрами, зауваженнями та інформацією про власне життя. Цього разу зірка вирішила відповісти на найбільш цікаві запитання шанувальників в розділі Сторі Instagram, пише Politeka.

Так, співачка вирішила показати відповіді на нескромні питання, виставивши провокаційні фото і розповівши про особисті теми. Відповідаючи на слова «Як забути і викинути з колишнього голови?», артистка глузливо відповіла: «Якщо помітив, що скачеш на мертвого коня – злізьте!».

А от на інші питання артистка вирішила відповісти більш провокаційно і завуальовано, щоб заінтригувати і здивувати тим самим багатьох досить цікавих користувачів. На деяких показаних фото зірка позувала не тільки без білизни, але ще і без одягу. При цьому артистка змінила також самі різні зачіски.

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим батькам і добре, Боженькі БРАВО! Ну, такий шедевр створили, що запитай, а навіщо зберігати людство, то відповім - Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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