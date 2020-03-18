Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала серию провокационных кадров, отвечая на вопросы поклонников

Даша - активный пользователь социальных сетей, поэтому старается каждый день пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами, замечаниями и информацией о собственной жизни. В этот раз звезда решила ответить на наиболее интересные вопросы поклонников в разделе Стори в Инстаграм, пишет Politeka.

Так, певица решила показать ответы на нескромные вопросы, выставив провокационные фото и рассказав о личных темах. Отвечая на слова «Как забыть и выкинуть бывшего из головы?», артистка ответила насмешливо: «Если заметил, что скачешь на мертвой лошади – слезь!».

А вот на другие вопросы артистка предпочла ответить более провокационно и завуалировано, чтобы заинтриговать и удивить тем самым многих довольно любопытных пользователей. На некоторых показанных фото звезда позировала не только без белья, но еще и без одежды. При этом сменила артистка также самые разные прически.

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

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