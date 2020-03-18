Віра Брежнєва відкрито висловилася про чутки про зради свого чоловіка Костянтина Меладзе

Популярна українська співачка, яка перебралася жити і працювати в Росію, ось вже чотири роки одружена з відомим продюсером. На публіці подружжя завжди намагається показати, що у них в стосунках все чудово, однак це не перешкодило появі чуток про зради Меладзе. Так, в минулому році ЗМІ почали активно поширювати інформацію про нібито таємний роман продюсера з його колишньою підопічною – спекотноїю блондинкою з ВІА-Гри Ерікою Герцег. Шанувальники навіть підозрювали, що Брежнєва може подати на розлучення через пригоди свого чоловіка.

Втім, в інтерв'ю журналу Hello! співачка заявила, що всі ці чутки не мають нічого спільного з реальністю. За словами Брежнєвої, вона ставиться до них з гумором і її навіть захоплює талант Меладзе, який, на думку пліткарів, не тільки встигає займатися безлічю проектів, але і знаходить час на «гулянки з Ерікою».

«Читаю новини і захоплююся здібностями свого чоловіка. Він встигає керувати офісом, курирувати п'ять проектів, бути наставником у «Голосі», писати пісні, знімати кліпи, випускати релізи, займатися сім'єю і ще, за словами преси — погулювати з Ерікою! Ну просто браво, товариші, спасибі, відкрили очі», - з іронією зауважила Брежнєва.

Співачка додала, що зараз, як ніколи, цінує себе, тому просто не боїться ніяких «суперниць».

«Можу сказати, що після 25 років у мене почалися хороші відносини з самою собою, після 35 — ідеальні. Важливіше бути задоволеною своїм відображенням у внутрішньому сприйнятті себе. З точки зору краси я сама собі найкращий детектор. Але завжди піднімають настрій компліменти чоловіка, тому що це прояв любові і ніжності. Їх, на щастя, я часто отримую», - розповіла співачка.

Вона додала, що чоловік постійно обсипає її подарунками «наповненими любов'ю». Наприклад, грає для неї зранку на роялі, адже співачка вважає музику найкращим подарунком для душі.

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