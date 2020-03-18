Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська розкрила свої секрети схуднення під час останнього тренування з тренером Андрієм Хомицьким

Під час заняття Слава показала топ кращих вправ і під керівництвом тренера виконала їх сама, інформує Рoliteka.net.

Кілька годин тому на сторінці тренера Слави Камінської в соціальній мережі Уoutube був представлений відеоролик, на якому співачка розкрила секрети власних вправ і показала свою фігуру у відмінній формі (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Як можна побачити під час запису, Андрій Хомицький – персональний тренер – показав частину вправ на проблемні зони: внутрішню поверхню стегна, зовнішню, сідниці, боки на животі, провисаючу частину трицепса. Під час ролика Слава виконала особистий топ 4 кращих вправ на зазначені проблемні зони.

Варто відзначити, що Слава активно стежить за собою і, щоб показувати стильні кадри на відпочинок в міні-бікіні, зірка досить багато тренується, пробує різні дієти і стежить за собою.

Під час ролика, приміром, Камінська в природному вигляді і без макіяжу попрацювала над своїми проблемними зонами, постояла на планці і навіть отримала кілька слушних порад від персонального тренера Андрія Хомицкого під час занять на тренажерах.

Також варто відзначити, що деякі вправи Слава виконувала не без праці – вони були дуже непростими і вимагали правильної підготовки, тому тренеру довелося стежити за діями зірки, допомагаючи тієї провести не тільки хорошу розминку, але і повноцінне заняття.

До цього Слава вирішила показати себе в захисній від вірусу масці, позуючи в ліфті перед дзеркалом. При цьому в підписі артистка розповіла, про те, що хоч і не привествует паніку, пов'язану з купівлею масок і продуктів, вона все ж "накупила гречки".

Після зірка написала кілька мотивуючих слів на адресу прихильників, щоб ті тримали себе в руках і вірили в краще:

«Я не боягуз , але крупи накупила )))) а якщо без жартів , то бережи себе сам!!!! Плани на вечір подивитися фільм «зараження» 2011 року 😬 і «Сімпсони в кіно» та ви гляньте ! І ще ми всіх переможемо! Охоронятися в даний період часу потрібно особливим способом ! Не лінуйтеся 🙏🏼 бережіть себе і близьких ❤️😘 і порадьте що подивитися ✌🏼🤞🏽🙌🏼 #коронавірус #covid_19», – пише Слава під новим постом.

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