Регіна здивувала фігурою під час зйомок її шоу

Регіна Тодоренко показала, як проходять зйомки проекту "П'ятниця з Регіною" в умовах карантину

Як відомо, Тодоренко є ведучою власного проекту, куди періодично запрошує різних знаменитостей. Щоб не пропускати зйомки і не відставати від графіка, навіть незважаючи на карантин, зірка вирішила продовжити проводити роботу, але в новому режимі, пише Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі зірка представила кілька кадрів, на яких позувала у звичайному образі, приховує її фігуру завдяки вільної довжини спідниці "міді" і кофту на гудзиках.

На одному з фото Регіна показала трохи більше - спустила кофту з плечь з одного боку, засвітивши пишное декольте. На обличчі артистки можна помітити звичний яскравий макіяж, що підкреслює її вилиці.

«Ми намагаємося не падати духом і продовжуємо знімати невеликою командою #Регіна+1 , #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ І #МаскаКтоТы

Дуже хочеться піддатися загальній істерії і кинутися в магазин за продуктами. Тим більше, посилаючись на ситуацію в штатах, де люди спустошували полиці у торговельних центрах, запасаючись всім необхідним , ніби в очікуванні апокаліпсису», - днем раніше заявила сама Тодоренко в Instagram.

Раніше телеведуча вирішила опублікувати в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр з чоловіком Владом Топаловим, засвітившись під час поцілунку.

Так, на представленому кадрі Регіна застигла в милому поцілунку разом з Владом, однак це виявилося постановочним кадром, зробленим задля реклами зубної пасти. Шанувальники, як з'ясувалося, пост не оцінили:

«Задовбали ваші реклами🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не сподобалася паста. Як і полоскалка для рота. Мало концентроване всі, а коштує дорого», «А ще більше я люблю рекламу всього підряд», «Розумію, реклама ваш хліб, але ви самі користуєтеся, що рекламуєте? Не шанобливо як-то, по відношенню до прихильників», «Дуже вчасно реклама🤦‍♀️ Вдаримо поцілунками по Коронавирусу. Нас він не обійшов, завжди здається, що станеться не з тобою».

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