Регіна Тодоренко показала, як проходять зйомки проекту "П'ятниця з Регіною" в умовах карантину
Як відомо, Тодоренко є ведучою власного проекту, куди періодично запрошує різних знаменитостей. Щоб не пропускати зйомки і не відставати від графіка, навіть незважаючи на карантин, зірка вирішила продовжити проводити роботу, але в новому режимі, пише Рoliteka.net.
В цей раз в розділі Сторі зірка представила кілька кадрів, на яких позувала у звичайному образі, приховує її фігуру завдяки вільної довжини спідниці "міді" і кофту на гудзиках.
Пішла з життя легендарна акторка: її красою і талантом захоплювалася вся країна
Валюха з "Сватів" шокувала новим образом, кадри підірвали мережу: "Афродіта, не менше!"
Яскрава перемога Хижняка нокаутом потрапила на відео: "вистачило одного раунду"
Зірка фільмів "Квартал 95" задерла ноги заради ефектного фото в ліжку: "Розійшлася не на жарт!"
На одному з фото Регіна показала трохи більше - спустила кофту з плечь з одного боку, засвітивши пишное декольте. На обличчі артистки можна помітити звичний яскравий макіяж, що підкреслює її вилиці.
«Ми намагаємося не падати духом і продовжуємо знімати невеликою командою #Регіна+1 , #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ І #МаскаКтоТы
Дуже хочеться піддатися загальній істерії і кинутися в магазин за продуктами. Тим більше, посилаючись на ситуацію в штатах, де люди спустошували полиці у торговельних центрах, запасаючись всім необхідним , ніби в очікуванні апокаліпсису», - днем раніше заявила сама Тодоренко в Instagram.
Раніше телеведуча вирішила опублікувати в соціальній мережі Instagram незвичайний кадр з чоловіком Владом Топаловим, засвітившись під час поцілунку.
Так, на представленому кадрі Регіна застигла в милому поцілунку разом з Владом, однак це виявилося постановочним кадром, зробленим задля реклами зубної пасти. Шанувальники, як з'ясувалося, пост не оцінили:
«Задовбали ваші реклами🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не сподобалася паста. Як і полоскалка для рота. Мало концентроване всі, а коштує дорого», «А ще більше я люблю рекламу всього підряд», «Розумію, реклама ваш хліб, але ви самі користуєтеся, що рекламуєте? Не шанобливо як-то, по відношенню до прихильників», «Дуже вчасно реклама🤦♀️ Вдаримо поцілунками по Коронавирусу. Нас він не обійшов, завжди здається, що станеться не з тобою».
Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження
А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак