Регина удивила фигурой во время съемок ее шоу

Регина Тодоренко показала, как проходят ее съемки проекта "Пятница с Региной" в условиях карантина

Как известно, Тодоренко является ведущей собственного проекта, куда периодически приглашает различных знаменитостей. Чтобы не пропускать съемки и не отставать от графика, даже несмотря на карантин, звезда решила продолжить проводить работу, но в новом режиме, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори звезда представила несколько кадров, на которых позировала в обычном образе, скрывающем ее фигуру благодаря свободной юбке длинны "миди" и кофте на пуговицах.

На одном из фото Регина показала немного больше - спустила кофту с плечь с одной стороны, засветив пишное декольте. На лице артистки можно заметить привычный яркий макияж, подчеркивающий ее скулы.

«Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой #Регина+1 , #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ И #МаскаКтоТы

Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами. Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым , будто в ожидании апокалипсиса», - днем ранее заявила сама Тодоренко в Инстаграм.

Ранее же телеведущая решила опубликовать в социальной сети Инстаграм необычный кадр с супругом Владом Топаловым, засветившись во время поцелуя.

Так, на представленном кадре Регина застыла в милом поцелуе вместе с Владом, однако это оказалось постановочным кадром, сделанным ради рекламы зубной пасты. Поклонники, как выяснилось, пост не оценили:

«Задолбали ваши рекламы🤬😡😡🤬😡🤬🤬😡», «Не понравилась паста. Как и полоскалка для рта. Мало концентрированное всё, а стоит дорого», «А еще больше я люблю рекламу всего подряд», «Понимаю, реклама ваш хлеб, но вы сами пользуетесь, что рекламируете? Не уважительно как-то, по отношению к поклонникам», «Очень вовремя реклама🤦‍♀️ Ударим поцелуями по Коронавирусу. Нас он не обошел, всегда кажется, что случится не с тобой».

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак