Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як знялася в екстравагантній фотосесії разом з відомим дизайнером

Кілька місяців тому артистка заявила про новий проект, розробленим разом з відомим дизайнером. Співачка знялася в декількох чуттєвих і провокаційних фотосесіях, але ще й представила туфлі з оригінальним дизайном. Цього разу артистка вирішила показати раніше не публіковані кадри зі зйомок, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз на сторінці самого дизайнера, а потім у розділі Сторі зірки з'явилися фото, раніше не опубліковані у зірок в соціальних мережах. Сама артистка з'явилася в чуттєвому і незвично-серйозному образі, демонструючи струнку фігуру в тонкому чорному платті, під яким немає білизни. Вбрання вигідно підкреслив фігуру Віри, оголивши її спину.

«Ця історія почалася минулого літа )) Засновник бренду @aquazzura - @edgardoprivate запропонував мені зробити спільну капсульну колекцію 💣 спочатку ми спілкувалися по телефону, потім я прилетіла в Мілан для знайомства і уточнення деталей.

Ми познайомилися в шоурумі і відразу почали творити Було багато узгоджень, сумнівів і навіть суперечок) але в результаті я ДУЖЕ задоволена нашою колекцією!!», – розповіла сама Віра під час презентації нової взуття.

Раніше Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

Варто відзначити, особисте життя Віри останнім часом привертає багато уваги. В Мережі регулярно спливають чутки про проблеми Брежнєвої з чоловіком. Одні звинувачують Костянтина Меладзе у зраді, а другі, особливо цікаві, навіть пророкують парі розлучення. Саме тому артистка не публікує в профілі звичних сімейних кадрів, щоб уникнути зайвої критики в свою адресу.

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