Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем в популярному серіалі "Величне століття" показала масу відвертих кадрів зі зйомок

Актриса позувала на балкончику, в кімнаті з приглушеним світлом, на вулиці і навіть даху будинку. Відома красуня приймала різноманітні пози і красувалася в різних відкритих вбраннях, серед інших: світла чоловіча сорочка, ймовірно, на голе тіло, сукня в горошок з глибоким декольте, а також в брючному костюмі і халаті. Останній, до речі, аристка ефектно спустила з плечей і вміло позувала на камеру.

Опубліковані кадри були чимось на зразок підсумкового ролика по зйомках, на відео видно весь процес роботи - як модель готували до роботи і як вона позувала безпосередньо в кадрі.

Мер'єм зачарувала своїх шанувальників такими кадрами, під постом з'явилося чимало коментарів - люди пишуть, яка актриса прекрасна, чарівна, сексуальна і талановита.

Раніше ми повідомляли, що турецько-німецька актриса і модель Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників фотографії з останнього заходу.

На серії фотографій актриса красується на червоній доріжці в оточенні журналістів, сміється, посміхається в камеру, а також сидить у глядацькому залі. Для виходу в світ Мер'єм вибрала топ з глибоким декольте, сірий піджак з незвичайними плечима. Волосся актриса зібрала у гульку. Макіяж Мер'єм був ідеальним, на фото її обличчя виглядає неймовірно.

«Права жінок та гендерна рівність - одна з найбільш важливих тем нашого суспільства. Ми повинні все більше і більше працювати рука об руку, щоб створити краще місце на «нашої» планеті Земля, де все підлоги повинні бути рівними. Одним з проектів, які підтримують права жінок та гендерна рівність є фестиваль SHEnema», - розповіла Узерлі про захід, який вона відвідала.

Повідомлялося, що 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, якій небувалу популярність принесла роль в серіалі "величне століття", захопила публіку відвертим вбранням.

Дівчина поділилася жарким фото в своєму мікроблозі в Instagram. Судячи з геометке, актриса позувала під час Берлінського міжнародного кінофестивалю. Так, красуня постала в спокусливому сукню, що складається з декількох частин: чорного корсета, нижня частина якої виконана з прозорої тканини з вишивкою, спідниці, сбегающей хвилями донизу, і накидці з пишними рукавами. Корсет як не можна краще підкреслив розкішний бюст актриси: кожен вигин привабливий і яскравий.

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