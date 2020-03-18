Известная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем в популярном сериале "Великолепный век" показала массу откровенных кадров со съемок

Актриса позировала на балкончике, в комнате с приглушенным светом, на улице и даже крыше дома. Известная красавица принимала разнообразные позы и красовалась в различных открытых нарядах, среди прочих: светлая мужская рубаха, вероятно, на голое тело, платье в горошек с глубоким декольте, а также в брючном костюме и халате. Последний, к слову, аристка эффектно спустила с плеч и умело позировала на камеру.

Опубликованные кадры были чем-то вроде итогового ролика по съемкам, на видео видно весь процес работы - как модель готовили к работе и как она позировала непосредственно в кадре.

Мерьем очаровала своих поклонников такими кадрами, под постом появилось немало комментариев - люди пишут, как актриса прекрасна, очаровательна, сексуальна и талантлива.

Ранее мы сообщали, что турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли порадовала поклонников фотографии с последнего мероприятия.

На серии фотографий актриса красуется на красной дорожке в окружении журналистов, смеется, улыбается в камеру, а также сидит в зрительском зале. Для выхода в свет Мерьем выбрала топ с глубоким декольте, серый пиджак с необычными плечами. Волосы актриса собрала в гульку. Макияж Мерьем был идеальным, на фото ее лицо смотрится невероятно.

«Права женщин и гендерное равенство - одна из самых важных тем нашего общества. Мы должны все больше и больше работать рука об руку, чтобы создать лучшее место на «нашей» планете Земля, где все полы должны быть равными. Одним из проектов, которые поддерживают права женщин и гендерное равенство, является фестиваль SHEnema», - рассказала Узерли про мероприятие, которое она посетила.

Сообщалось, что 36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которой небывалую популярность принесла роль в сериале "Великолепный век", восхитила публику откровенным нарядом.

Девушка поделилась жарким фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, актриса позировала во время Берлинского международного кинофестиваля. Так, красотка предстала в соблазнительном платье, состоящим из нескольких частей: черного корсета, нижняя часть которого выполнена из прозрачной ткани с вышивкой, юбке, сбегающей волнами книзу, и накидке с пышными рукавами. Корсет как нельзя лучше подчеркнул роскошный бюст актрисы: каждый изгиб пленителен и ослепителен.

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