Сегодня вышла очередная передача, на которой продолжилось обсуждение моей семьи и сложившейся в ней ситуации с участием Татьяны. Я хочу с вами поделиться. Вот она Таня. За день до отъезда в Америку, сожалеет относительно своего поступка в виде похода на злосчастное ток-шоу, переживает, говорит о том, что ее воротит и тошнит от этого. Сейчас она изменила свою позицию, не знаю, куда делись те слова и то, что она пыталась тогда мне сказать. В тот момент она понимала, что это был неправильный поступок. Видимо это повышенное внимание возбудило в ней ощущение, что она важна. Но, как говорит сама Таня - за неё могут сказать только её поступки. Дальше только время расставит все на свои места. Если это та цена, которую я должна была заплатить за то, чтобы она стала отдельной, целостной, самостоятельной личностью - я принимаю это. Лишь бы она была счастлива, здорова и реализована. Таня всегда хотела быть услышанной, хотела внимания. Конечно же я желала ей всего этого, но абсолютно другим путём. Я рядом, у меня нет обид. И конечно я всегда готова помочь. Надеюсь, что вся эта ситуация обратит внимание на её талант.