Скандальная певица Любовь Успенская показала свою дочь, которая якобы просит прощения за свое поведение

Российская артистка украинского происхождения угодила в громкий скандал после того, как ее дочь Татьяна Плаксина открыто пожаловалась на издевательства с ее стороны. История о нападении певицы на собственную дочь получила широкую огласку на телевидении и многие буквально ополчились на Успенскую.

Как сообщает Politeka, певица решила подлить масла в огонь и опубликовала в своем Инстаграм свежее видео со своей дочерью (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На нем девушка сидит на кровати и просит прощения за свое поведение.

«Вот она Таня. За день до отъезда в Америку, сожалеет относительно своего поступка в виде похода на злосчастное ток-шоу, переживает, говорит о том, что ее воротит и тошнит от этого. Сейчас она изменила свою позицию, не знаю, куда делись те слова и то, что она пыталась тогда мне сказать… Таня всегда хотела быть услышанной, хотела внимания. Конечно же я желала ей всего этого, но абсолютно другим путём», - написала Успенская.

Впрочем, многих это видео не только не убедило, но и заставило заподозрить певицу в том, что она попросту заставила свою дочь его записать. Так, в комментариях люди обращают внимание на то, что девушка читает свое заявление с листа.

«Больная девочка, конечно её нужно лечить. Не дай бог, никому такого с детками», «Она явно под чем то ещё и с психикой полный треш», «Сидит, читает текст. Пипец...Вы ей писали его?», «Вы принудили и она лепетала. А сейчас свободна. Что оправдываться то. Все все поняли дайте жить дочери», «Ну она на видео неадекватная…Любовь нет дыма без огня...Может Вам многое не нравится...но это ее крик изнутри...Вам самой не надоело оправдываться?», - пишут люди.

Напомним, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

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