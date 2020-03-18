Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Бонда у фільмі "Квант милосердя", розповіла в Instagram, як проходить лікування від коронавіруса

На фото Ольга позує в одноразовому масці, з розпущеним волоссям, а також чорному одязі. Фото було зроблено досить крупно. Куриленко під знімком розповіла про свою проблему на двох мовах: англійській та російській. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці, сьогодні мені краще! Температура пройшла.

Я перебуваю в ЛОНДОНІ! Як я знаю, що у мене коронавірус? Мені зробили тест в лікарні, який виявився позитивним. Яке мені прописали лікування? НІЯКОГО! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі і болях, що я і робила. Для підтримки імунітету я п'ю наступні вітаміни: Вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус!!! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами та інфекціями. Всім хто хворіє хорошого одужання", - написала актриса.

Фанати встигли поставити більше 25 тисяч лайків і написали кілька коментарів. Користувачі бажали здоров'я і дякували за інформацію.

Повідомлялося, що Нещодавно 40-річна актриса Ольга Куриленко зізналася, що заразилася коронавірусом.

Куриленко розповіла подробиці свого стану в мікроблозі в Instagram. Виявляється, актриса вже тиждень перебуває в самоізоляції будинку в Лондоні з високою температурою при цьому госпіталізувати в лікарню її відмовилися. Ольга пояснила, чому, і подякувала за підтримку в цей важкий період.

"Спасибі всім за підтримку і за теплі слова!!! Ось відповіді на деякі з ваших питань: Чому я не в лікарні? Тому, що лікарні переповнені і забирають тільки людей які борються з життям", - написала актриса.

Нагадаємо, Куриленко зірка "Ігри престолів" і інші знаменитості, які хворіють коронавірусом

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