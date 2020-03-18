Дружина онука примадонни російської естради Алли Пугачової Олена Преснякова раніше блищала на їх з Микитою весіллі - в мережі з'явилися рідкісні кадри сімейного торжества

Так на фото дружина Микити Преснякова Олена Краснова постала у вінчальній пишній сукні з горизонтальним декольте і поряд з усіма зірковими членами сім'ї Пугачової і Галкіна, а також подружжя Преснякових з Філіпом Кіркоровим. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку фан-клубу Алли Борисівни.

Син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старший з онуків Алли Борисівни Микита, як відомо, 27 липня 2017 року одружився на моделі Олені Красновій. На архівному знімку сім'ї з торжества, який ймовірно був оброблений спецфільтром для користувачів популярної вищезгаданої соцмережі, красувалися Алла Пугачова, Максим Галкін, Крістіна Орбакайте, Михайло Земцов, Дені Байсаров, Філіп Кіркоров, Володимир Пресняков-молодший з дружиною Наталією Подольською, і, зрозуміло, що винуватці торжества по центру. Пара виглядала трохи схвильовано, а гості радісними.

Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.

Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.

Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.

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