Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нові кадри в Instagram

На кадрах юна онука позує в коротких шортах, топі і олімпійці або чомусь подібному. Волосся в цей раз Соня зібрала в ховст. Образ Євдокименко доповнила великими сережками. На тлі можна побачити диван, дзеркало і інші елементи інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли обговорити танці або поставити лайки публікації. Все із-за того, що онука Ротару опублікувала її в сторіс, де функції такі відсутні.

Раніше ми повідомляли, що внучка Софії Ротару Соня Євдокименко покрасувалася перед камерою в дорогий вишиванці.

Так на новому опублікованому відео довгонога білявка-красуня постала перед публікою у запальному танці. Модель була в коротенькій яскравою вишиванці з глибоким декольте. Свої густі волосся юна знаменитість розпустила і енергійно пританцьовувала під музику у себе, ймовірно будинку.

Відзначимо, що можливості прокоментувати кадри Соні у її фоловерів в цей раз не було, так як вони опубліковані в сториз, але раніше у коментарях під публікаціями моделі вони відзначали, що Соня струнка красуня і що її фото не можуть не викликати посмішку.

Повідомлялося, що внучка Софії Ротару Соня Євдокименко вирішила показати фанам, як розважається будинку.

Так на нових кадрах з сториз дівчина зібрала у високих хвіст свої довгі, густі світлі волосся, одягла спортивний костюм в облипку, головним елементом якого був короткий топ, оголяє підтягнутий живіт знаменитості. Після красуня почала танцювати під закордонний хіт.

Варто відзначити, що рухалася Соня дуже вміло і в такт музиці, крім того, на її обличчі переважали позитивні емоції та посмішки зокрема.

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