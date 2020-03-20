Эпидемия коронавируса стремительно распространяется по миру. Жертвами вируса стали в том числе знаменитости

Politeka расскажет, кто из звезд подхватил инфекцию и как справляется с болезнью.

Украинская девушка Бонда, актриса Ольга Куриленко сообщила о болезни у себя в Инстаграм. Артистка сидит дома в Лондоне в самоизоляции. У нее коронавирус протекал с температурой и слабостью. Как сообщила Куриленко, сейчас она чувствует себя лучше, температура прошла. Актриса также рассказала, что ей не назначили никаких препаратов – только парацетамол на случай температуры.

Голливудский актер Том Хенкс со своей женой Ритой Уилсон заболел коронавирусом в Австралии. Паре оказали всю необходимую помощь.

«У нас есть Covid-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передаем его никому другому», - сообщил актер у себя в соцсетях.

Позже Хенкс рассказал, что их тесты уже показывают положительный результат.

Звезда «Игры престолов», актер Кристофер Хивью также сообщил, что у него нашли коронавирус. Актер находится на изоляции дома в Норвегии. Состояние звезды удовлетворительное, у него легкие симптомы простуды.

Еще одна звезда «Игры престолов», актриса Индира Варма узнала о положительном тесте 18 марта. Звезда рассказывала, что плохо себя чувствует. Известно, что она контактировала со своей коллегой Эмилией Кларк, которую должны проверить на коронавирус.

Звезда "Форсажа", британский актер Идрис Эльба рассказал, что находится с женой в самоизоляции после того, как у него подтвердили коронавирус. Об этом он рассказал в Twitter. Актер признался, что никаких симптомов у него нет.

Вероятнее всего, актер заразился при встрече с женой премьера Канады Софи Трюдо 5 марта. У нее тоже диагностировали коронавирус.

Актриса Рэйчел Мэтьюз рассказала поклонникам, что также заразилась коронавирусом. В ервые дни она чувствовала усталость и головную боль. Позже у нее начался сухой кашель и боли в легких, затруднительное дыхание. Похоже, актриса переболела более тяжелой формой вируса, чем ее коллеги.

Напомним, что в МОЗ срочно обратились к украинцам из-за новой беды: «Значительно серьезнее, чем коронавирус».

Как сообщала Politeka, Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".

Также Politeka писала, что коронавирус опасен для детей, в ВОЗ сделали срочное заявление: «Мы должны подготовиться к…».