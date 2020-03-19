52-річний російський співак, Філіп Кіркоров збентежив публіку заявою про те, що знайшов спосіб порятунку від будь-якого вірусу

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram артист яскраво і оригінально привітав колегу по сцені Валерія Леонтьєва з 71-річчям, опублікувавши фото, на якому вони разом. Як відомо, обидва співака люблять епатувати в самих неймовірних нарядах, що часом межують між розумом і божевіллям.

На цей раз користувачі зійшлися на тому, що Леонтьєву вдалося "обскакати" молодшого товариша. Артист з'явився в чорно-червоному костюмі здалека схожому на фрак з оригінальним доповненням на плечі у вигляді конструкції з величезними пір'ям. Кіркоров ж виглядав трохи скромніше, але все одно помітно: на ньому "гавайського" забарвлення костюм і такого ж орнаменту туфлі.

"Неперевершений! Справжній Король і Володар Сцени протягом більше 40 років - мій старший товариш, вчитель, гуру і брат, дорогий Валерій Якович - З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! Будь здоровий , щасливий і звичайно все так само популярний і любимий мільйонами , незалежно ні від яких Коронованих вірусних самозванців! На кожен вірус - є вакцина по імені ЛЕОНТЬЄВ, і це вже історичний ФАКТ! Люблю тебе всім серцем і обожнюю! Твій Ф. К.🧔🏻", - підписав знімок Кіркоров.

Шанувальники прийшли в невимовний захват, поставивши за годину майже 17 000 "сердечок".

"Королі сцени"

"Приєднуюся до зворушливого привітання Філіпа Кіркорова. Бажаю Валерію Леонтьєву здоров'я і успіху в подальшому"

"Став лайк якщо кількість королів на фото зашкалює 😂"

"Диво в пір'ї"

"Щодо вакцини - в яблучко!👍"

"Смішні такі 😂"

Раніше ми повідомляли, у мережі обговорюють зовнішність дітей Кіркорова - 8-річної Алли-Вікторії і 7-річного Мартіна-Крістіна. Артист опублікував свіже фото з нащадками. Кіркоров присів і обійняв ззаду дочку й сина, одягнених в однакові "пухнасті" жовті жилети.

Нагадаємо, 8-річна дочка Кіркорова вбила наповал святковим виглядом, яскраве фото

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