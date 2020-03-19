Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала фото, зроблене під час роботи над прощальны кліпом

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала кадр, який був знятий під час роботи Наді разом зі своїм колегою Позитивом ще до розпаду групи, пише Politeka.

Як відомо, зірка оголосила про завершення існування групи разом з Олексієм кілька днів тому, під час десятирічного ювілею їх совместой роботи. Так, на представленому кадрі артистка з'явилася в ніжному образі - з розпущеним волоссям, легким макіяжем на обличчі і у вільній майці.

До речі, раніше Надя вже публікувала схожі кадри, але з самим Олексієм, з яким попрощалася з їх спільною групою незвичайним і зворушливим кліпом "Назавжди/Ніколи".

Зазначимо, спільні кадри колег - Наді та Олексія завжди сприймаються прихильниками дуже привітно, оскільки багато з них бажають, щоб зірки разом – навіть незважаючи на те, що кожен із зірок має свою другу половинку.

Також до цього артисти показали себе, наглядачами за переглядом змонтованої запису і риданнями від побаченого - це стало для них великим сюрпризом.

Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «Час і Скло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув.

Дивне відчуття, але зараз я відчуваю себе як артист, який стоїть на сцені з нагородою в руках, переповнений словами подяки всім, хто був поруч – нашим божевільним і крутим слухачам, фан-клубам, моїм рідним і всієї величезної команді @mozgientertainment», - написала Надя.

Зазначимо, вранці зірки також вирішили детально розповісти про своє рішення, заявивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

Нагадаємо, Дорофєєва засвітилася в ніжних обіймах Позитиву.

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