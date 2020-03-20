Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, чим займається вечорами під час карантину
Слава залишилася вдома з дітьми на час введеного кілька днів тому карантину. Артистка активно проводить час з Лаурою і Леоном, а також ділиться фото і відеозвітами в Instagram, розповідаючи про свій відпочинок, інформує Рoliteka.net.
В цей раз в розділі Сторі Instagram співачка показала, як тренується вечорами в незвичайному яскраво-блакитному костюмі. При цьому артистка з розпущеним волоссям і без макіяжу показала себе в природному вигляді. Застосувавши Інста-фільтри, зірка під час ефіру отримала безліч коментарем про те, що їй було краще показати себе без б'юті-модифікацій.
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Під час запису ефіру можна помітити, що артистка займається на біговій доріжці, попутно дивлячись в камеру і розповідаючи про свій день, а також відповідаючи на питання цікавих шанувальників.
Раніше артистка висловила своє занепокоєння коронавірусом COVID-19:
«Рекомендації мами-артистки, є багато творчості і хендмейду😅
1️⃣ Кулінарія🍪
Я виписала список улюблених ласощів своїх молодшеньких, і планую якийсь час приділяти кухні. Ми не вчимося готувати борщі, в меню: желешки, лолі-попс, морозиво, кольорові бутерброди. Загалом, у хід пішла запрещенка😂
2️⃣ Fasion з травень профешн🎽
Будемо декорувати старі мамині футболки! Все, що однотонне, скоро стане віп-лакшері зі стразами, паєтками, веселками. Кілька тюбиків фарби, пара білих футболок і на півдня ми зайняті.
3️⃣ Домашні рослини 🌱
Давно не доходили руки пересадити вазони — хочу організувати бригаду з трьох👩👧👦 Будемо поливати, підвертати, берегти, читати про рослини. Ще подумую посадити вдома авокадо з кісточки, прям дуже цікаво.
4️⃣ Слаймы🧃
Змивки вже купила заздалегідь, вчуся на своїх помилках. Скачала кілька рецептур, якщо у вас є перевірені, діліться у коментарях⬇️⬇️⬇️
5️⃣ Концерти і дискотеки💃🏼
Леон у нас не з шоу-бізнесу, а от з Лаурою плануємо влаштувати шоу пояскравіше Мадонни😂 Репертуар стабільний — передався генетично.
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