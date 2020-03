Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала стильний образ в одній лише спортивній куртці

В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки був представлений раніше не опублікований кадр, який був знятий під час роботи Наді разом зі своїм колегою Позитивом ще до розпаду групи. В рамках реклами спортивного одягу, зірка з'явилася в незвичайному образі, пише Politeka.

Так, на сторінці полконников зірка з'явилися кадри зі зйомок реклами, раніше поедставленій разом з Олексієм Завгороднім. На нових фото зірка скромно позувала з розпущеним волоссям і в одній лише оверсайз-вітровку з різнокольоровими вставками. Доповнила наряд артистка масивними, але акуратними кросівками.

Варто відзначити, раніше представлений ролик, але з Позитивом, справив бурхливий враження на прихильників, адже користувачі мережі все ще засмучені розпадом групи:

«Клас дуже красиво ❤️», «Так розуміємо ми своїх братів і на мове. На відміну від тих , хто намагається ними керувати✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «найкращі!!! ♥♥♥», «Спасибі за такі слова, адже для когось вони можуть стати рятувальним кругом 😻», «Завжди в нашому серці,найкращі 😍❤️❤️❤️❤️».

Як відомо, до цього зірка оголосила про завершення існування групи разом з Олексієм кілька днів тому, під час десятирічного ювілею їх совместой роботи.

Надя також представила в Instagram частина прощального інтерв'ю з власним коментарем:

«Коли я усвідомлюю, що група «Час і Скло» існує 10 років, мене накривають змішані емоції – це страх, шок, але насправді нескінченний захват, гордість та щастя. Ми з Льошею @positiff зрозуміли, що зробили максимально все і наш час в групі справді минув», - написала Надя.

Зазначимо, вранці зірки також вирішили детально розповісти про своє рішення, заявивши, що їх робота не завершується – вони просто продовжать свою діяльність окремо.

