Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала стильный образ в одной лишь спортивной куртке

В этот раз на фан-странице в социальной сети Инстаграм певицы был представлен ранее не опубликованный кадр, который был заснят во время работы Нади вместе со своим коллегой Позитивом еще до распада группы. В рамках рекламы спортивной одежды, звезда появилась в необычном образе, пишет Politeka.

Так, на странице полконников звезда появились кадры со съемок рекламы, ранее представленной вместе с Алексеем Завгородним. На новых фото звезда скромно позировала с распущенными волосами и в одной лишь оверсайз-ветровке с разноцветными вставками. Дополнила наряд артистка массивными, но аккуратными кроссовками.

Стоит отметить, ранее представленный ролик, но с Позитивом, произвел бурное впечатление на поклонников, ведь пользователи сети все еще опечалены распадом группы:

«Класс очень красиво ❤️», «Да понимаем мы своих братьев и на мове. В отличии от тех , кто пытается ими управлять✌️», «I had a traffic accident i can t work please i need help please», «Самые лучшие!!! ♥♥♥», «Спасибо за такие слова, ведь для кого-то они могут стать спасательным кругом 😻», «Всегда в нашем сердце,самые лучшие 😍❤️❤️❤️❤️».

Как известно, до этого звезда объявила о завершении существования группы вместе с Алексеем несколько дней назад, во время десятилетнего юбилея их совместой работы.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло», - написала Надя.

Отметим, утром звезды также решили подробно рассказать о своем решении, заявив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

