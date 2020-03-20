Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк сполохала мережу зухвалим образом і розповіддю про свої улюблені фільми

Ганна Заворотнюк після довгого мовчання знову почала активно вести свою сторінку в Instagram і навіть періодично коментує повідомлення про стан своєї матері. Однак, як повідомляє Politeka, цього разу дівчина вирішила поговорити зі своїми підписниками на більш приємну тему.

Так, Ганна опублікувала пост, присвячений своїм улюбленим фільмам. У ньому вона зізналася, що в першу чергу цінує картини, які примушують її замислитися і, можливо, навіть змінити свій світогляд.

«Мені подобаються фільми, після перегляду яких хочеться мовчати, думати і щось поміняти в собі, які відповідають на мої запитання, відповіді на які часом я не знаходжу. Мені не подобається мистецтво просто ілюстративне, мені хочеться, щоб у фільмах була цікава режисерська естетика, коли режисер висловлює думку, підтверджує її метафорою і символікою, і мій мозок повинен не дрімати, а активно працювати і розгадувати задум режисера. Хочу бачити фільм потрясіння, подивившись який, ти запам'ятаєш його на все життя і навіть не важливо який жанр, комедія це або психологічний трилер», - заявила донька популярної актриси.

Вона також поділилася назвами своїх улюблених фільмів.

Крім того, свою запис Ганна супроводила фотографією. На ній вона сидить на сходинках у відвертому образі. На дівчині укорочені джинси, чорний топ, відкриває її плоский живіт, і шкіряна косуха з написом на рукаві. Образ доповнюють стильні шкіряні туфлі і якро-червоний манікюр.

В коментарях люди діляться власними улюбленими фільмами і обговорюють зовнішність Заворотнюк-молодшої, а також не забувають бажати якнайшвидшого одужання її мамі.

«Красуня!», «Така струнка», - пишуть передплатники дівчини.

Раніше ми писали про те, що Ганна Заворотнюк розповіла про своє хобі. Виявляється, Аня з самого дитинства захоплюється малюванням - найбільше її захоплює тваринний світ, рослини і, останнім часом, водна тематика.

За словами Ганни, малювання допомагає їй звикати до змін у житті, а також ефективніше розкривати свої емоції.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк розкрила себе з несподіваного боку.

Як повідомляла Politeka, дочка Заворотнюк плюнула на все і вирішила по-своєму рятувати хвору матір.

Також Politeka писала, що дочка Заворотнюк з голим животом показала свою темну сторону.