Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла, як і кому слід допомогти під час карантину

Кілька днів тому був введений карантин, пов'язаний з поширенням коронавіруса. З цього приводу зірка скасувала концерти, нові проекти та безліч заходів. При цьому артистка залишається активною у соціальних мережах і розповідає про допомоги для інших людей, пише Рoliteka.net.

цього разу Віра вирішила показати яскраве фото з написом, яку тримала на аркуші в руках. Сама артистка позувала у звичайному чорному светрі, приховує її фігуру і з розпущеним волоссям.

«Спасибі всім, хто подивився наш прямий ефір! Рада бути корисною в такий період !! І саме тому вважаю, що зараз саме час згадати про те, хто ми і що ми можемо зробити навіть сидячи вдома. Я хочу привернути вашу увагу ось до чого:

Турбуватися про своє здоров'я і благополуччя, коли весь світ на карантині - нормально. Ми всі турбуємося і чекаємо, коли це все закінчиться, щоб повернутися до нормального життя. Однак є діти, яким, незважаючи на сформовану ситуацію, все одно потрібна щоденна допомога. Я кажу про дітей-бобочках 🦋 «, – написала Віра під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували, причому написали безліч слів в адресу зірка і обговоривши її зовнішність.

Раніше Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

Варто відзначити, особисте життя Віри останнім часом привертає багато уваги. В Мережі регулярно спливають чутки про проблеми Брежнєвої з чоловіком. Одні звинувачують Костянтина Меладзе у зраді, а другі, особливо цікаві, навіть пророкують парі розлучення. Саме тому артистка не публікує в профілі звичних сімейних кадрів, щоб уникнути зайвої критики в свою адресу.

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