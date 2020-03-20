Тренер українських поп-дів Насті Каменських і Слави Камінської Андрій Хомицький влаштовує всеукраїнське тренування під час карантину

Відповідне відео зірковий тренер опублікував на своєму Youtube-каналі, пише Politeka.net:

«21 березня о 09:00 проведемо Всеукраїнське онлайн-тренування! Приєднуйся до нас». Андрій запросив українців приєднатися до ефіру суботнього тренування – адже карантин вимагає відповідальності, але не привід запускати своє тіло. Бути в хорошій фізичній формі реально і не відвідуючи тимчасово спортзал, впевнений Хомицький.

Він додав, що зараз українці мають потребу в тому, щоб об'єднається, більше, ніж, цитуємо: «при будь-якій революції». Він зазначив, що громадяни просто зобов'язані проявити відповідальність і залишатися вдома під час карантину.

Нагадаємо, раніше учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська розкрила свої секрети схуднення під час останнього тренування з тренером Андрієм Хомицьким.

Під час заняття Слава показала топ кращих вправ і під керівництвом тренера виконала їх сама.

На сторінці тренера Слави Камінської в соціальній мережі Уoutube був представлений відеоролик, на якому співачка розкрила секрети власних вправ і показала свою фігуру у відмінній формі (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Як можна побачити під час запису, Андрій Хомицький – персональний тренер – показав частину вправ на проблемні зони: внутрішню поверхню стегна, зовнішню, сідниці, боки на животі, провисаючу частину трицепса. Під час ролика Слава виконала особистий топ 4 кращих вправ на зазначені проблемні зони.

Солістка «НеАнгелів» Слава Камінська раніше прикупила засіб захисту. Видно, що Слава не скасувала прогулянки зі своїми дітьми, але одягла на них маски.

«Навіть якщо маски нічого не вирішують (а це не доведено), мені так буде спокійніше», - написала артистка.

Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом

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