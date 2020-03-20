Дружина відомого українського мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча Олександра Кучеренка поділилася своїми враженнями від карантину у зв'язку з коронавірусом

Через введений в Україні карантин багато були змушені змінити свій звичний спосіб життя. У першу чергу це стосується роботи. Не оминула ця проблема і Кучеренко. Як повідомляє Politeka, про це ведуча розповіла в новому пості в своєму Instagram.

«У період спалаху вірусу все навколо закривається, краще всіх працюють тільки продуктові магазини і телебачення. Тому що люди ж завжди хочуть хліба і видовищ))», - написала ведуча.

Вона оголосила про повернення своєї передачі на екрани і зізналася, що дуже сумувала за її випусками.

Свій пост Кучеренко супроводила новими фотографіями. На них вона позує у милому вузькому платті пастельно-блакитного кольору з рукавами-ліхтариками і глибоким декольте. Стриманий образ ведучої доповнює нейтральний макіяж і бежеві туфлі-човники.

Шанувальники провідною тут же взялися коментувати її фото.

«Ви така красива», «Сашуля, у вас чарівне плаття і ви - чарівна як ззовні, так і всередині!», «Дуже красиво в цьому платті!», «Красоточка!», «Попелюшка», «Дуже мила і жіночна», «Краса врятує світ нескінченно захоплююся тобою, Сашко», - пишуть люди.

Раніше Кучеренко показала, як вчить людей танцювати. Відповідний пост ведуча розмістила в Instagram.

«Сьогодні провела майстер-клас з латини в @skyfitness.ua. І мені так приємно було бачити палаючі очі стількох дівчат, закоханих у танець! Адже танці - це якраз про жіночності і натхнення, про те, як відчувати себе впевнено і гармонійно, вірити у свою красу, любити своє тіло і себе в ньому! Напередодні 8 березня особливо актуально згадати про це. І попрактикувати. А ще переконалася, що чим більше віддаєш позитиву та енергії, тим сильніше наповнюєшся сам! Спасибі всім, хто брав участь. Любові і запального настрою на всі вихідні, друзі!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Комаров не втримався і показав, як його балує красуня-дружина.

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