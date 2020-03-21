Через Аллу Пугачову безліч артистів залишили популярну на той час гурт "Веселі хлопці"

Відверте зізнання в ефірі російського телеканалу зробив музикант В'ячеслав Малежик, передає Politeka.net.

За його словами, були такі часи, коли примадонна дуже тісно співпрацювала з "Веселими хлопцями", і вони разом влаштовували гастролі по країні.

«Всі наші дружини, коли дізналися, що Пугачова в «Веселих хлопцях», сильно нас приревнували. Пам'ятаю, як одного разу вони приїхали з інспекцією. Там була дружина Олександра Буйнова та ще кількох наших музикантів. Алла Пугачова — красива жінка, тому дивуватися цьому не варто», — поділився спогадами Малежик.

Музикант згадує, що на той момент він був ще вільний, але з групи люди все одно йшли.

«Дружини накрутили своїх чоловіків, і вони були змушені піти. Я тоді ще одружений не був, тому залишився. Правда, опинився біля розбитого корита. Мене спочатку не відпускали, але через якийсь час я теж пішов з колективу», — підкреслив Малежик.

Артист також в ефірі телеканалу розповів про проблеми зі здоров'ям і зізнався, як йому вдалося видертися з цього стану.

«Я вважав, що ще орел. Хотів щось довести всім. Це сталося 5 червня. Мені було тоді сімдесят років. З того світу мене дружина витягла, доглядала за мною. І ще низький уклін медицині. Крім інсульту, у мене була пневмонія, бронхіт. Я не поїхав лікуватися до Німеччини або Ізраїль. Вважаю, що і у нас прекрасні лікарі. Їм можна язик показати, і вони скажуть, що тебе чекає в майбутньому», — резюмував він і додав, що процес відновлення був дуже складним.

Раніше ми писали, що Алла Пугачова через хворобу не змогла роздавати людям на вулицях букети квітів. Це вже стало доброю традицією, але у 2020 році плани Алли Пугачової перекреслила підступна хвороба.

«Це свято завжди для мене особливий. Настрій у мене чудовий, але прихворіла. Це не коронавірус. Продовжуйте мою традицію. Дозволяйте весну. Даруйте радість людям. Світити завжди, світити скрізь — от гасло мій і сонця», - впевнено заявила примадонна.

Колишній коханий примадонни Філіп Кіркоров зізнався, що Алла Пугачова вже давно всіх привчила до свята жовтих квітів.

Нагадаємо, що Алла Пугачова зовсім здала, друг сім'ї зробив термінове заяву: "Може померти...".

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