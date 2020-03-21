Из-за Аллы Пугачевой множество артистов покинули популярную на то время группу "Веселые ребята"

Откровенное признание в эфире российского телеканала сделал музыкант Вячеслав Малежик, передает Politeka.net.

По его словам, были такие времена, когда примадонна очень тесно сотрудничала с "Веселыми ребятами", и они вместе устраивали гастроли по стране.

«Все наши жены, когда узнали, что Пугачева в «Веселых ребятах», сильно нас приревновали. Помню, как они приехали однажды с инспекцией. Там была жена Саши Буйнова и еще нескольких наших музыкантов. Алла Пугачева — красивая женщина, поэтому удивляться этому в общем-то не стоит», — поделился воспоминаниями Малежик.

Музыкант вспоминает, что на тот момент он был еще свободен, но из группы люди все равно уходили.

«Жены накрутили своих мужей, и они были вынуждены уйти. Я тогда еще женат не был, поэтому остался. Правда, оказался у разбитого корыта. Меня сначала не отпускали, но через какое-то время я тоже ушел из коллектива», — подчеркнул Малежик.

Артист также в эфире телеканала рассказал о проблемах со здоровьем и признался, как ему удалось выкарабкаться из этого состояния.

«Я считал, что еще орел. Хотел что-то всем доказать. Это случилось 5 июня. Мне было тогда семьдесят лет. С того света меня жена вытащила, ухаживала за мной. И еще низкий поклон медицине. Помимо инсульта, у меня была пневмония, бронхит. Я не поехал лечиться в Германию или Израиль. Считаю, что и у нас прекрасные врачи. Им можно язык показать, и они скажут, что тебя ждет в будущем», — резюмировал он и добавил, что процесс восстановления был очень сложным.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева из-за болезни не смогла раздавать людям на улицах букеты цветов. Это уже стало хорошей традицией, но в 2020 году планы Аллы Пугачевой перечеркнула коварная болезнь.

«Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца», - уверенно заявила примадонна.

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