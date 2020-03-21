Співачка Софія Ротару здивувала шанувальників своєю зовнішністю

Як передає Politeka.net, відповідний кадр у себе на сторінці в Instegram опублікував шанувальник легендарної співачки.

На останній фотографії знаменитість зображена після концерту в столиці Казахстану Нур-Султан. На фото можна детально розглянути її обличчя.



Ідеальна шия і мінімальна кількість мімічних зморшок викликають справжнє здивування, адже їй влітку виповниться вже 73 роки.

Користувачі мережі просто захоплені зовнішнім виглядом Ротару.



Так вона виглядає приголомшливо для свого віку! Респект Софії!", "Неймовірно", "73. Ось це дааааа. Їй більше 45 років не даси.", "Кажуть, кожен виглядає так, який він в душі, за зовнішнім виглядом можна зрозуміти, яка людина Ця напрочуд красива жінка!" - писали під знімком.





Багато хто впевнений, що результатом такої неймовірної зовнішності стали регулярні візити до пластичних хірургів.

Але концертний директор артистки Сергій Лавров спростовує таку інформацію.

За його словами, Ротару просто дотримується режим харчування. Вона це робить перед кожним великим концертом. При цьому Ротару страждає, адже її улюблена страва - смажена картопля, а її під час дієти не можна.

Досвідчені хірурги в свою чергу заявляють, що секрет Ротару в тому, що у неї хороша генетика, що доповнено досягненнями сучасної медицини.

Нагадаємо, Ротару оскандалилася після промови Путіна, обуренню немає меж

А ще Politeka писала, що "вічно молода" Ротару довела росіян до істерики

Також Politeka повідомляла, що Ротару поїхала в Росію і вразила видом в обіймах Кіркорова