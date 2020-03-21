Популярна українська співачка Настя Каменських влаштувала вранці гаряче тренування з чоловіком і особистим тренером

Настя фактично кожен день відправляється на утренню пробіжку, про що досить часто повідомляє в розділі Сторі в Instagram. Цього разу на своїй сторінці зірка показала, як вирушила на тренування в компанії близьких. При цьому зірка акцентує, що вірус - не привід хворіти і забувати про спорт, пише Рoliteka.net.

Сьогодні зірка вирушила займатися спортом разом з чоловіком і тренером Андрієм Хомицьким, з яким худне вже багато місяців.

Співачка з'явилася без макіяжу в зручній спортивній куртці світло-гірчичного кольору та білій шапці з лейбом власного бренду. За її спиною можна помітити задоволеного Потапа і такого ж щасливого тренера, привітно усміхненого на камеру.

підпису на знімку зірка зазначила, що спорт - це самий головний захисник від вірусу і її тренер збирається провести найближчим часом спеціальну тренування для шанувальників.

«Мій тренер і хороший друг Андрій @khomytskyi_official завтра о 9:00 буде проводити онлайн тренування у себе на сторінці! 🤩💪 Я повністю довіряю Андрію в плані спорту і можу точно сказати, що ваша з ним тренування буде дуже крутий і ефективною! 🔥 А я так надихнулася вашими фидбэками про мою ранковому тренуванні і сьогоднішньому #NKкарантиннике, що вже планую наступний ефір!», - написала Каменських під постом.

До цього Настя показала, як вирішила урізноманітнити домашні будні і представити повну тренування в соціальній мережі. Кадром по завершенню заняття в будинку зірка поділилася на своїй сторінці.

«Як же приємно, що мій прямий ефір з ранковим тренуванням подивилися так багато людей! І що багато хто потім подякували за вправи, за те, що розворушила вранці і смотивировала тренуватися далі. А значить - ви не просто дивилися ефір, а робили вправи разом зі мною! 🤗

Коли бачиш відгук - це завжди тааак приємно! І мене це теж мотивує робити для вас ще більше. І ось, натхненна вами, я вирішила запустити карантинний марафон #тренируюсьсNK 🏃🏼‍♀️💪🏻 Давайте мотивувати один одного разом!», – написала артистка під новим постом. Шанувальники відреагували досить позитивно на новий пост.

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