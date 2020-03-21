Регіна Тодоренко показала, як проходять зйомки її особистого проекту "П'ятниця з Регіною" разом з Тіною Канделакі

Як відомо, Тодоренко є ведучою власного проекту, куди періодично запрошує різних знаменитостей. В цей раз запрошеної знменитостью стала Тіна Канделакі, проте сотні користувачів Instagram обурилися представленому ролику, пише Рoliteka.net. 

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Мои интервью с моими гостями – это не способ доставать грязное белье или провести журналистское расследование, это всегда беседа с личностью. И в новом выпуске «Пятницы с Региной» @prtshow мне посчастливилось поговорить с лидером, с продюсером и с уличной девчонкой – Тиной Канделаки @tina_kandelaki ! О том, как это – быть генеральным продюсером мужского канала, как держать себя в рамках 20 лет, об эмансипации грузинских женщин, о производстве патчей, о хейте, о детских комплексах из-за внешности и внутренней самоорганизации – смотрите в новом выпуске @prtshow ! Кстати, открою вам маленький секрет: чтобы попасть ко мне на интервью, Тине пришлось зачитать рэп! Подробнее – по ссылке в профиле! 😘#пятницасрегиной #тинаканделаки #регинатодоренко

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Сьогодні на своїй сторінці артистка презентувала відео, в якому показала нарізку кадрів, знятих для її нового ефіру шоу "П'ятниці". Пригляшенной гостею нового ефіру стала знмменитая російська ведуча Тіна Канделакі. 

Проте безліч користувачів мережі розлютив ролик, представлений Тодоренко, оскільки Тіна, як з'ясувалося, багатьом не по душі. Коментатори виплеснули гнів під постом, всіляко критикуючи Тодоренко в тому числі: 

 «Мої інтерв'ю з моїми гостями – це не спосіб діставати брудну білизну або провести журналістське розслідування, це завжди бесіда з особистістю. І в новому випуску «П'ятниці з Регіною» @prtshow мені пощастило поговорити з лідером, з продюсером і з вуличною дівчиськом – Тіною Канделакі @tina_kandelaki !

Про те, як це – бути генеральним продюсером чоловічого каналу, як тримати себе в рамках 20 років, про емансипації грузинських жінок, про виробництві патчів, про хейте, про дитячих комплексах з-за зовнішності і внутрішньої самоорганізації – дивіться у новому випуску ! До речі, відкрию вам маленький секрет: щоб потрапити до мене на інтерв'ю, Тіні довелося зачитати реп! 😘#пятницасрегиной #тинаканделаки #регинатодоренко», – наголосила під своїм постом сама Тодоренко.

Раніше зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному сукню, повністю розшитий паєтками і подчеркнувшим її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить сіпатися», «як повія поводиться» «раніше ти була проста, а тепер....», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдул» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще 🙏🏻 Ви - мій мотиватор, мій стимул, моя любов!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

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