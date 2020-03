View this post on Instagram

Мои интервью с моими гостями – это не способ доставать грязное белье или провести журналистское расследование, это всегда беседа с личностью. И в новом выпуске «Пятницы с Региной» @prtshow мне посчастливилось поговорить с лидером, с продюсером и с уличной девчонкой – Тиной Канделаки @tina_kandelaki ! О том, как это – быть генеральным продюсером мужского канала, как держать себя в рамках 20 лет, об эмансипации грузинских женщин, о производстве патчей, о хейте, о детских комплексах из-за внешности и внутренней самоорганизации – смотрите в новом выпуске @prtshow ! Кстати, открою вам маленький секрет: чтобы попасть ко мне на интервью, Тине пришлось зачитать рэп! Подробнее – по ссылке в профиле! 😘#пятницасрегиной #тинаканделаки #регинатодоренко