Регіна Тодоренко показала, як проходять зйомки її особистого проекту "П'ятниця з Регіною" разом з Тіною Канделакі

Як відомо, Тодоренко є ведучою власного проекту, куди періодично запрошує різних знаменитостей. В цей раз запрошеної знменитостью стала Тіна Канделакі, проте сотні користувачів Instagram обурилися представленому ролику, пише Рoliteka.net.

Сьогодні на своїй сторінці артистка презентувала відео, в якому показала нарізку кадрів, знятих для її нового ефіру шоу "П'ятниці". Пригляшенной гостею нового ефіру стала знмменитая російська ведуча Тіна Канделакі.

Проте безліч користувачів мережі розлютив ролик, представлений Тодоренко, оскільки Тіна, як з'ясувалося, багатьом не по душі. Коментатори виплеснули гнів під постом, всіляко критикуючи Тодоренко в тому числі:

«Мої інтерв'ю з моїми гостями – це не спосіб діставати брудну білизну або провести журналістське розслідування, це завжди бесіда з особистістю. І в новому випуску «П'ятниці з Регіною» @prtshow мені пощастило поговорити з лідером, з продюсером і з вуличною дівчиськом – Тіною Канделакі @tina_kandelaki !

Про те, як це – бути генеральним продюсером чоловічого каналу, як тримати себе в рамках 20 років, про емансипації грузинських жінок, про виробництві патчів, про хейте, про дитячих комплексах з-за зовнішності і внутрішньої самоорганізації – дивіться у новому випуску ! До речі, відкрию вам маленький секрет: щоб потрапити до мене на інтерв'ю, Тіні довелося зачитати реп! 😘#пятницасрегиной #тинаканделаки #регинатодоренко», – наголосила під своїм постом сама Тодоренко.

Раніше зірка представила кілька кадрів в соціальній мережі Instagram, на яких з'явилася в незвичайному сукню, повністю розшитий паєтками і подчеркнувшим її талію. Причому підпису зірка залишила топ найпопулярніших неприємних коментарів, які їй навіщось залишають хейтеры:

«#кривляка «Коза, дістала зі своєю мовою», «а можна без мови», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабла перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить сіпатися», «як повія поводиться» «раніше ти була проста, а тепер....», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдул» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще 🙏🏻 Ви - мій мотиватор, мій стимул, моя любов!», - досить іронічно підписала нові фото артистка.

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