Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як займається спортом вдома під час карантину

Кілька днів тому співачка розповіла, як змінилося її життя після введення обмежень, пов'язаних з поширенням коронавіруса. Сьогодні ж співачка вирішила показати, як проводить час вдома і тренується, підтримуючи тіло в спортивній формі, пише Рoliteka.net.

За словами зірки, яка виставила пост на своїй спеціальній сторінці в Instagram, яку веде окремо від основної, вона дуже любить спорт. Саме тому вона розуміє, як важливо їй знаходити час посеред робочих днів, щоб напружувати м'язи":

«Розповім трохи детальніше про своїх заняттях) Для мене важливий спорт. І я займаюся ним в першу чергу для того, щоб добре себе почувати! Тому що на перше місце для себе ставлю ЗДОРОВ'Я!!! Тому фіз. навантаження повинна допомагати моєму тілу і організму, а не робити гірше. Я за багато років пробувала багато різних варіантів і напрямків.

І взагалі вчилася «напружувати» тіло, м'язи, зв'язки. Але лише кілька років тому зрозуміла, що Здорове тіло повинно бути розслабленим. У ньому не повинно бути блоків і затискачів. І тоді почала вчитися розслаблятися 😂 зараз , після гастролей, зйомок, навантажень я в першу чергу відновлюю тіло саме розслабленням.

Але! Хочеться, щоб м'язи і зв'язки правильно працювали. Для цього їх потрібно правильно тренувати. Для кожного це «правильно» своє. І його потрібно знайти. Я вже давно казала вам, що для себе знайшла функціональні тренування , пілатес і джиротоник. Це все допомагає моєму тілу бути в тонусі, повноцінно працювати і, звичайно, бути красивим, з кожним роком зберігаючи Здоров'я. Мій ідеальний графік занять - через день. Але мій робочий графік часто проти 😂», – написала Віра під новим фото.

Раніше Віра Брежнєва здивувала зворушливими кадрами з чоловіком, представивши ті в соціальній мережі Instagram. Причому виступала артистка навіть у Міжнародний жіночий день, привітавши своїх шанувальниць. А щоб позбавити себе від непотрібних коментарів на адресу сім'ї, не забула зірка в розділі Сторі опублікувати зворушливі сімейні кадри.

Так, в спеціальному розділі Instagram співачка показала зворушливе звернення до чоловіка і цілий фотоколаж із знімками, на яких вона разом з Меладзе щасливо обнімаються і ніжно дивляться один на одного.

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