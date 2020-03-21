Христина Асмус задала шанувальникам животрепетне питання

31-річна російська актриса, що здобула популярність завдяки серіалу «Інтерни» і потрапила в скандал після виходу фільму «Текст» з відвертими сценами, продовжує радувати шанувальників новими постами в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka, в цей раз Асмус порадувала шанувальників «карантинним» фото будинку.

На знімку Христина сидить за столом і п'є смузі з ягід в спортивному топі і велосипедках. Її волосся зібране у хвіст.

«А як ви ставитеся до реклами у блогерів? Спокійно, дратує, іноді корисно, дивлячись чого і як зроблено? Пишете їм «фу, заебл! Знову реклама! Навіщо продався, гори у пеклі!». Може радієте, що у когось є можливість заробити? Відписувалися чи від кого з-за реклами в instagram або пофіг, вам не шкода?», – запитала вона у фоловерів на своїй сторінці.

В коментарях фанати Асмус не змогли промовчати і почали бурхливе обговорення не тільки реклами у блогерів, а й фігури актриси.

«Просто думаю,що людина заробляє,злості не викликає,але в цю рекламу не вірю», «Просто гортаю», «Грунт прощупуєте?», «Чудово ставлюся», «Рада що хто-то легко заробляє... Молодці», «Абажаю які очі!», «блін я в шоці яка ти красуня. виходь за мене, я мільйонер і можу на ізі тобі пару яхт подарувати , чекаю», – написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Крістіна Асмус здивувала шанувальників своєю схожістю з сестрою.

На зробленому в дзеркалі селфи Асмус позує поруч зі своєю сестрою Кариною. Актриса одягнена в строгий брючний костюм і чорні туфлі-човники. Єдині яскраві акценти в її образі: червоний манікюр і помада йому в тон.

У свою чергу, Карина Асмус позує у вузькому плаття з оригінальним вирізом і вставкою у вигляді сіточки у великий горошок. Обидві дівчата одягнені у все чорне і виглядають дуже схожими, особливо зі світлими волоссям і яскраво-блакитними очима.

Нагадаємо, Асмус зняла білизну і розбурхала мережа інтимних фото.

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