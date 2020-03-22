Українська співачка Надя Дорофєєва показала милий кадр в компанії Дантеса

Як повідомляє Politeka.net Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не забувають про армію своїх шанувальників, часто радуючи їх спільними знімками.

Надя Дорофєєва, як і багато зірок по всьому світу, також залишається вдома на карантині. І поки зірки роздумують над тим, як розважити свою аудиторію на період відсутності концертів та вечірок, екс-солістка "Время и Стекло" пішла перевіреним шляхом - Дорофєєва показує сімейні кадри в компанії свого чоловіка Володимира Дантеса.

Закохані позують у себе в будинку на тлі спальні. Артистка зображена без макіяжа у сірій об'ємній туніці з написом і лосинах, а її чоловік в кофті з таким принтом. Вони ніжно дивляться на камеру, а Дорофєєва до того ж мило посміхається.

"Знову юний і поголений", - написала Дорофєєва на знімку, звернувши увагу шанувальників на те, що "бородатий" співак змінив імідж.

Варто відзначити, що користувачі мережі були позбавлені можливості залишити свої коментарі під відповідним знімком зіркової парочки, адже його дівчина опублікувала у своєму особистому Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що в зв'язку з введенням карантину в країні і скасування всіх світських заходів, а також зйомок шоу і навіть концертів, у Дорофєєвої з'явилося багато вільного часу. Щоб урізноманітнити свої будні, артистка активно відпочиває вдома, ділиться своїми думками в Instagram, а також показує свої заняття спортом.

Сьогодні зірка в звичайному домашньому відео показала крихітну частину тренування вдома. Надя позувала у чорному спортивному костюмі, що складається з топа і лосин з білим принтом з боків на стегнах. При цьому в підписі Надя написала, що після йоги і спільних занять спортом багато погані думки просто спаряются з голови.

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