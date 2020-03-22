Відома співачка Віра Брежнєва показала новий образ, який показав наскільки вона ідеальна жінка
Як повідомляє Politeka, українська співачка Віра Брежнєва, яка слідом за своїм чоловіком переїхала на постійне місце проживання в РФ схвилювала соцмережі свіжими знімками.
На цей раз Віра Брежнєва порадувала шанувальників новим стильним чином. Цікаво, що в цілому образ Брежнєвої явно натхненний бунтарським духом 80-х.
Так, на знімку Віра Брежнєва приміряла дуже спокусливий і відвертий образ. Співачка знімається в чорному купальнику-боді оригінального крою, який оголює плоский животик Брежнєвої. Також боді рясно декорований паєтками.
Жінка вилікувалася від коронавіруса і розкрила головну деталь: що потрібно знати, щоб вижити
Дорофєєва блиснула ідеальними формами без штанів у натовпі чоловіків: "Взагалі вогонь!"
Пенсії перерахують, українцям розповіли, до чого готуватися: «будуть скорочувати...»
Долар послабив хватку, гривня рвонула угору: НБУ здивував новим курсом валют
Образ доповнюють чорні колготки, а також чорні босоніжки на тонкій шпильці. Свій лук Брежнєвої також доповнила шкіряного короткою курткою. Вийшов образ такої собі "рок-зірки".
Відома співачка позбавила користувачів мережі можливості коментувати і залишати коментарі відповідному жарким кадром, адже його вона показала у своєму Instogram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як займається спортом вдома під час карантину.
Кілька днів тому співачка розповіла, як змінилося її життя після введення обмежень, пов'язаних з поширенням коронавіруса. Сьогодні ж співачка вирішила показати, як проводить час вдома і тренується, підтримуючи тіло в спортивній формі.
За словами зірки, яка виставила пост на своїй спеціальній сторінці в Instagram, яку веде окремо від основної, вона дуже любить спорт. Саме тому вона розуміє, як важливо їй знаходити час посеред робочих днів, щоб напружувати м'язи".
Нагадаємо, що Брежнєва посвітила фігурою без білизни перед знаменитими красенями
Також Politeka писала, що Брежнєва влаштувала дикі танці у спідниці з відвертим вирізом.