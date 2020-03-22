Відома співачка Віра Брежнєва показала новий образ, який показав наскільки вона ідеальна жінка

Як повідомляє Politeka, українська співачка Віра Брежнєва, яка слідом за своїм чоловіком переїхала на постійне місце проживання в РФ схвилювала соцмережі свіжими знімками.

На цей раз Віра Брежнєва порадувала шанувальників новим стильним чином. Цікаво, що в цілому образ Брежнєвої явно натхненний бунтарським духом 80-х.

Так, на знімку Віра Брежнєва приміряла дуже спокусливий і відвертий образ. Співачка знімається в чорному купальнику-боді оригінального крою, який оголює плоский животик Брежнєвої. Також боді рясно декорований паєтками.

Образ доповнюють чорні колготки, а також чорні босоніжки на тонкій шпильці. Свій лук Брежнєвої також доповнила шкіряного короткою курткою. Вийшов образ такої собі "рок-зірки".

Відома співачка позбавила користувачів мережі можливості коментувати і залишати коментарі відповідному жарким кадром, адже його вона показала у своєму Instogram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як займається спортом вдома під час карантину.

Кілька днів тому співачка розповіла, як змінилося її життя після введення обмежень, пов'язаних з поширенням коронавіруса. Сьогодні ж співачка вирішила показати, як проводить час вдома і тренується, підтримуючи тіло в спортивній формі.

За словами зірки, яка виставила пост на своїй спеціальній сторінці в Instagram, яку веде окремо від основної, вона дуже любить спорт. Саме тому вона розуміє, як важливо їй знаходити час посеред робочих днів, щоб напружувати м'язи".