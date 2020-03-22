Популярний танцюрист, учасник і переможець проекту «Танці з зірками» Євген Кот показав, як розважається вдома зі своєю дружиною під час карантину

Кілька показових відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео представлено кілька жартівливих, але цілком ефективних тренувань, які можна робити вдома. Правда, замість інвентарю пара вирішила використовувати туалетний папір, попит на який, як відомо, в останні тижні дуже виріс.

«Тренування з турботою. Гортайте до останнього відео!!! Виконуйте в парі або самостійно! Відзначайте мене і Наталю Татаринцеву. А ми вам лайк, комент і репост в сторіз. Тренуйтеся і піклуйтеся про себе!», - написав Кот.

Відзначимо, що дружина Євгенія Наташа з'явилася на відео в коротких шортиках, в яких видно її чудову фізичну форму. Прихильники залишилися в захваті від тренувань зіркової пари.

«А я то думаю куди з магазину пропав папір)», «Ви круті», «Які ви класні», «Молодці. Ви самі класні і прикольні», «Супер!!!! Дуже позитивно, пізнавально і весело!», «Ви круті», «Супер! Молодці! Тепер ясно, що з папером)) робити!», «Круто, хлопці повеселили», «Умнічки! Ось так з користю для себе (ну і для інших) потрібно», «круто, молодчинки, весело, позитивно...І рада, що у вас є запаси туалетного паперу», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що багато зірок сьогодні придумують цікаві проекти для своїх підписників, влаштовують онлайн-концерти і проводять прямі ефіри. Вони намагаються донести до українців, що незважаючи на карантин, життя не зупиняється. Навпаки, вимушені канікули можна використовувати з користю для себе – зайнятися спортом, почитати книги, влаштувати генеральне прибирання.

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