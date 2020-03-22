Відома співачка Ольга Меганаская, солістка групи "ВІА Гра", показала нове фото в Instagram

На фото Меганская позує в білому топі і великих прозорий окулярах. Волосся у Ольги в цей раз були розпущені. Можна побачити на тлі вікно, з якого видніється пляж і море. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Ольга опублікувала кадр в сторіс Instagram, де таких функцій не передбачено.

Раніше ми повідомляли, що співачка Ольга Меганская, яка є солісткою групи "ВІА Гра", продемонструвала в мережі новий і відвертий образ.

Красуня-Меганская в сміливому вбранні позувала на камеру в стильному одязі. Так Ольга з'явилася в образі такої собі симпатичною "відьмочки": на ній була темна капелюшок, короткі шкіряні шорти і кофта з прозорим темної сітки, а також джемпер тепліше на іншому фото з добірки.

Повідомлялося, що учасниця "ВІА Гра" Ольга Меганская показала провокаційне фото.

Дівчина показала типове сэлфи біля дзеркала – на ній чорний боді, білу сорочку, яка була поверх білизни - артистка спустила з плеча, волосся витончена красуня розпустила і стала вокалстка біля дзеркала таким чином, що притиснула свої видатні обсяги рукою - таким чином надавши розмірами грудей ще більшою опуклості і форми.

Ольга, до речі, не так часто публікує в мережі відверті фото, але коли кадри з пікантним забарвленням все ж з'являються у неї на сторінці в соцмережі - вони завжди викликають бурю емоцій, шанувальники пишуть, що у неї не фігура, а "чистий кайф", що вона просто "божественної краси дама" і тому подібне.

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