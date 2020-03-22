Теледіва Елена-Крістіна Лебідь, пасія колишнього віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка продемонструвала, що зараз відбувається в Києві

Як відомо, знаменита українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь дуже активно веде свою сторінку Instagram і часто радує фоловерів різноманітними відеороликами та знімками, передає Politeka.net.

Так, на цей раз зірка "Аферисти в мережі" опублікувала відео, на якому показала, що в Києві наприкінці березня пішов сніг. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Вийшли за хлібцем, називається 🙉🙉🙉 Шкода, що позавчора прибрали ялинку🎄😝😝😝», - підписала кадр телеведуча.

«Круто сніг 👍 нам би таку погодка😉», «Одягайтеся тепліше, душа гола🙈 А зима підкралася непомітно😂», «Можна замовляти Дід Мороза 😁😁😁», «Так руда, де маска?», Обожнюю Кріс 😘😘😘😘не люблю сніг😂», - пишуть в мережі.

Раніше повідомлялося, що Олена-Крістіна Лебідь постала в "леопардових" тонах.

На рудоволосої бестії піджак і черевики забарвлення цієї дикої тварини, а також кофточка персикового відтінку і сині рвані на колінах джинси.

Олена-Христина позує в магазині одягу перед дзеркалом і посміхається, дивлячись в свій смартфон.

Телеведуча вирішила порадити публіці нові фільми, які нещодавно подивилася. Також ми розповідали, як коханка Розенко шокувала публіку неймовірною худобою. Телеведуча похвалилася новими модними джинсами, за якими довго "ганялася". Однак, увагу більше привернула її худа постать. Деякі навіть вирішили погодувати зірку.

Також ми розповідали, як коханка Розенко шокувала публіку неймовірною худобою. Телеведуча похвалилася новими модними джинсами, за якими довго "ганялася". Однак, увагу більше привернула її худа постать. Деякі навіть вирішили погодувати зірку.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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