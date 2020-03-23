Відома співачка Тіна Кароль вразила пікантним моментом з Даном Баланом під час останнього ефіру шоу "Голос"

Артистка не тільки приємно здивувала шанувальником стильним сонячним нарядом під час останнього ефіру пісенного шоу, але ще й досить інтимним моментом разом з Даном, який згріб її в оберемок і відніс до суддівського крісла, повідомляє Politeka.

Так, новий ефір став новим етапом для учасників та їхніх тренерів і носить назву "нокаути". Відзначимо, що всі чотири ефіру, зняті заздалегідь, присвячені окремим командам. Під час шоу зірка з'явилася в новому образі - Тіна з'явилася перед шанувальниками в яскравому жовтому платті з вирізом, сидячи в суддівському кріслі шоу «Голос».

Не обійшлося і без курйозів, пов'язаних з Даном Баланом, з яким зірці приписують роман. На сторінці «Фан-Тіни» з'явився пікантний ролик, під час якого Дан поніс Тіну однією рукою до суддівського крісла.

Явно збентежена співачка могла тільки скрикнути, однак не стала чинити опір і дозволила себе «унести». Шанувальники були приємно вражені таким моментом:

«Все своє ношу з собою» ❤, «Я вже в нетерпінні ❤️», «Це коли було?», «дивлюся вже 30 разів це відео 😂 залипательно. Ааааа😂😂😂😍🔥», «А Тіна навіть і не пручається🔥🔥🔥», «Зазнав як пушинку🥰❤️😍», «Все красиво забери її і вези в Молдавію або в ЛОНДОН ДО СЕБЕ ДОДОМУ!!!».

Раніше Кароль показала себе в стильному образі, станцювавши з Баланом прямо під час виступу. Нещодавно пройшов черговий ефір пісенного шоу "Голос", під час якого Тіна традиційно заспівала і навіть з'явилася з Даном Баланом на сцені разом в час виступу.

додало Пікантності виступу не тільки те, що Тіна в новому образі та в окулярах спокусливо виконала пісню "Вабити-Бавити", але ще й співала її поруч з бавлячимся і танцюючим Баланом.

Зазначимо, під час шоу стався досить пікантний момент між членами журі. Учасники команди Балана разом зі своїм тренером підготували сюрприз для Тіни. Хлопці виконали хіт співачки "Не дощ" у незвичайній аранжуванні.

"Ця пісня - подарунок від Дана для Тіни, і ми заспіваємо її так, що вона просто розтане і зрозуміє, як Дано її любить", - прокоментували виступ товариші.

Тіна захопилася виступом хлопців і вельми красномовно їх похвалила, ось Дано не втримався від «гострого» коментаря: "Коли з батьком будемо знайомитися? Я вже підготував промову, подарунки є, за нашим молдавським традицій. Все є, ми приходимо і просимо заміж і все таке...". На що співачка сказала: "Не так швидко математика складається".

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